Merve Özbey yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı. Görenler gözyaşlarını tutamadı

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, 3 yıl önce hayatını kaybeden babası Ahmet Özbey'i andı. Şarkıcının paylaşımı görenleri duygulandırdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Merve Özbey yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı. Görenler gözyaşlarını tutamadı

Şarkıcı Merve Özbey, geçtiğimiz sene Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olmuştu. Çocukluğuna dönen Merve Özbey, babasının dünyanın en iyi insanlarından biri olduğunu ancak hiç iyi bir koca olmadığını söylemişti. "Bizim yaşadıklarımız hiç kolay şeyler değildi" diyen Özbey, şöyle konuşmuştu:

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"Sorumluluktan kaçtı galiba. Bir süre benimle görüşmedi. Küçük bir çocuk olduğum için babama çok ihtiyacım vardı. Ben babamı aradıkça açmamaya başladı. Gelmek istiyorum dedikçe bahane buldu. Ama hiçbir zaman saygısızlık etmedim."

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35 yaşındaki iki çocuk annesi Merve Özbey, son olarak 1.7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden görenleri duygulandıran bir paylaşım yaptı.

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Kaybettiği babası için bir mesaj yayınlayan şarkıcı; şu ifadeleri kullandı:
"Baba... Selam. Ben yıllar sonra ilk defa seninle oturduğum yere geldim. Zordu. Sen gittiğinden beri neler olduğunu görüyorsundur inşallah. Ben seni göremiyorum. En azından rüyama gelsen ne güzel olur... Hasretle selamlar, öperim ellerinden. Seni anmak çok güzeldi."

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