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Merve Özbey ikinci kez anne oldu! Emir bebeğe kavuştu

Şarkıcı Merve Özbey Koçak ile eşi Kenan Koçak çiftinin dün bebekleri dünyaya geldi. Çift, Emir ismini verdikleri ikinci bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 09:16
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Merve Özbey Emir bebeğe kavuştu! İkinci kez anne oldu

Merve Özbey ikinci kez anne oldu! Emir bebeğe kavuştu
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Şarkıcı Merve Özbey ile eşi Kenan Koçak'ın bebekleri dün dünyaya geldi.

Mutlu bir evlilik sürdüren çift, 'Emir' ismini verdikleri ikinci çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar.

Doğum, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Melih Atahan Güven tarafından gerçekleştirildi. Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ayşe Sesin Kocagöz yaptığı açıklamada “48 santim, 2.810 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz” dedi. 

İş insanı Kenan Koçak ile 2020 yılında dünyaevine giren Merve Özbey, geçtiğimiz yıl kızı Elif Özüm'ü kucağına almıştı. 
 

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