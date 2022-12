Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum

Merve Özbey, yeni şarkısı 'Haram'la müzikseverlerle buluştu. Geçtiğimiz Eylül ayında oğlu Emir'i kucağına alan ve 3 aylık aradan sonra sahnelere dönen Özbey, 2022'yi yeni bir şarkı ile sonlandırdı. Sezen Aksu'nun söz ve müziğini hazırladığı şarkının düzenlemesine Okay Barış imza attı. Özbey, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini işin mutfağına sokarken, Sezen Aksu ile olan diyaloğunu da takipçilerine aktardı.

İşte Merve Özbey'in Instagram hesabından yaptığı o paylaşım:

"Bu şarkının stüdyo kaydında Elif’e hamileydim… Anlayacağınız, çok uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir şarkı ‘Haram’. Onca zaman sizlerle paylaşmak için ne kadar sabırsızlansam da doğru zamanın bu dönem olduğuna karar verdik.

Hikayesi var şarkının... Haram’ın aranjesini üstlenen Okay Barış abi ile yaklaşık 15 yılımız var... Bir gün ona telefon ettim, Sezen Hanım’la çalıştığını biliyordum. “Abi sence bana bir gün nasip olur mu Sezen Aksu şarkısı okumak?” dedim, “neden olmasın bitanecim” dedi. Hiç zaman kaybetmeden Stüdyo Lonca’nın yolunu tuttum... Çocukluğumdan beri hayranı olduğum Sezen Aksu’nun çatısı altında olmak bambaşka bir histi, tarif edemiyorum...

Stüdyonun her detayı Sezen Aksu kokuyordu, pandemi sebebiyle görememiştim ama telefonda “merhaba” dediği an Türkçe’yi unuttuğumu hatırlıyorum... Bana harf harf okuttu şarkıyı, bu sorumluluğun ne demek olduğunu tarif etmem imkansız... Umarım üstesinden gelebilmişimdir. Okay Abi’ciğim sana da emeklerin için çooook teşekkür ederim. Son olarak, hiç bitmeyecek teşekkürüm ‘Sezenimiz’e... Çok büyüksün Sezen Aksu! Umarım mahcup etmemişimdir... Şarkıda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler... Şarkı artık size emanet..."