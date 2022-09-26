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Merve Özbey'den kesin bilgi. Tek çocuk hiç çocukmuş

2020 yılında Kenan Koçak ile hayatını birleştiren Merve Özbey, geçtiğimiz yıl kızı Elif Özüm'ü dünyaya getirdi. Bu mutlu evliliğinden bir kızı olan Özbey, şimdilerde ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. 16 Eylül'de ikinci çocukları Emir'i kucaklarına alan çift, sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 22:28
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Merve Özbey kızı ve yeni doğan oğlu üzerinden anneliğe dair paylaşımda bulundu

Merve Özbey'den kesin bilgi. Tek çocuk hiç çocukmuş
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İkinci kez annelik duygusunu tadan şarkıcı Merve Özbey, kızı Elif'in kardeşi Emir'le olan karelerinden birini takipçileriyle paylaştı ve bu kareye son derece esprili bir not düşmeyi de ihmal etmedi.

Oğlu Emir'e 16 Eylül'de kavuşan Merve Özbey, sosyal medyadan ilk kez kızı ve oğlunun birlikte göründüğü bir poz paylaştı. Ünlü şarkıcı paylaşımının altına oldukça esprili bir de not ekledi. 

İki çocuk sahibi olmanın çok daha fazla efor ve emek gerektirdiğine gönderme yapan Özbey kızı ve oğlunun birlikte görüldüğü kareye:

"Abla oldu her şeyin çok farkında, saçını seviyor. Bir tek emzik krizimiz var o da çözülür herhalde. Bu arada tek çocuk hiç çocukmuş kesin bilgi yayabiliriz" notunu düştü.

 

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