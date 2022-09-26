Merve Özbey'den kesin bilgi. Tek çocuk hiç çocukmuş

İkinci kez annelik duygusunu tadan şarkıcı Merve Özbey, kızı Elif'in kardeşi Emir'le olan karelerinden birini takipçileriyle paylaştı ve bu kareye son derece esprili bir not düşmeyi de ihmal etmedi.

Oğlu Emir'e 16 Eylül'de kavuşan Merve Özbey, sosyal medyadan ilk kez kızı ve oğlunun birlikte göründüğü bir poz paylaştı. Ünlü şarkıcı paylaşımının altına oldukça esprili bir de not ekledi.

İki çocuk sahibi olmanın çok daha fazla efor ve emek gerektirdiğine gönderme yapan Özbey kızı ve oğlunun birlikte görüldüğü kareye:

"Abla oldu her şeyin çok farkında, saçını seviyor. Bir tek emzik krizimiz var o da çözülür herhalde. Bu arada tek çocuk hiç çocukmuş kesin bilgi yayabiliriz" notunu düştü.