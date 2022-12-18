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Dev finalden inanılmaz görüntüler. Messi ile Mbappe'den olay hareketler

Messi gol atınca Mbappe'ye Mbappe de gol atınca Messi'ye bakın ne yaptı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 20:26
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Messi ile Mbappe'den olay hareketler. Dev finalden inanılmaz görüntüler

Dev finalden inanılmaz görüntüler. Messi ile Mbappe'den olay hareketler
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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi.

Maçın 23. dakikasında takımını penaltıdan öne geçiren golü atan Lionel Messi, sevincini takım arkadaşlarıyla kutladı.

EL HAREKETİ YAPTI
Devamında Fransızların kulübesine doğru yönelen Messi, Mbappe'ye doğru el hareketi yaptı. O anlar bir taraftarın kamerasına yansıdı.

PSG'den takım arkadaşı olan Mbappe'ye bu tarz bir hareket yapması tepki topladı.

MESSI'YE CEVAP GECİKMEDİ
Mbappe, attığı 2 golle Arjantin karşısında skoru 2-0'dan 2-2'ye getirdi. Messi'nin yaptığı hareketin aynısını, bu defa Kylian Mbappe yaptı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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