Mbappe Messi'yi geçti. Altın Ayakkabı'yı aldı. Hat-trick yapıp tarihe geçti ama kupayı kaldıramadı

Lionel Messi ve Di Maria'nın golleriyle Arjantin karşısında 2-0 yenik duruma düşen Fransa'da sahneye çıkan Kylian Mbappe, 80 ve 82. dakikada attığı 2 golle maçı uzatmalara götürdü.

Uzatmalarda Messi'nin golüne yine Mbappe cevap verdi ve maç penaltılara gitti.

Penaltılarda Arjantin Dünya Kupası'nı kazanan takım oldu.

MBAPPE MESSI'Yİ GEÇTİ, ALTIN AYAKKABI'YI ALDI

Maç öncesi takım arkadaşı Messi ile turnuvanın en çok gol atan oyuncusuna verilen Altın Ayakkabı Ödülü için de yarışan Mbappe, 8 golle ödülün sahibi oldu.

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi ise 7 golle ikinci sırada kaldı.

MBAPPE TARİHE GEÇTİ

Kylian Mbappe, 1966'da oynanan İngiltere-Almanya maçında Geoff Hurst'ten sonra Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu.