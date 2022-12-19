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Mbappe'den flaş açıklama. Suskunluğunu bozdu

Dünya Kupası finalinde Arjantin'e kaybederek kupa sevinci yaşayamayan Mbappe, flaş bir paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 19:06
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Suskunluğunu bozdu. Mbappe'den flaş açıklama

Mbappe'den flaş açıklama. Suskunluğunu bozdu
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Dünya Kupası finalinde 3 gol atarak tarihe geçmesine rağmen Fransa'nın Arjantin'e kupayı kaptırmasına engel olamayan Kylien Mbappe, suskunluğunu bozdu.

Kylian Mbappe, İngiliz futbolcu Geoff Hurst'un İngiltere 1966'nın ardından Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ikinci isim oldu.

2022 Dünya Kupası'nda 8 golle altın ayakkabı ödülünü de alan Mbappe, bugün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Mbappe, paylaşımında “Nous reviendrons (Geri döneceğiz)" ifadesini kullandı.

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