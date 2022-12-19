Mbappe'den flaş açıklama. Suskunluğunu bozdu

Dünya Kupası finalinde 3 gol atarak tarihe geçmesine rağmen Fransa'nın Arjantin'e kupayı kaptırmasına engel olamayan Kylien Mbappe, suskunluğunu bozdu.
Kylian Mbappe, İngiliz futbolcu Geoff Hurst'un İngiltere 1966'nın ardından Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ikinci isim oldu.
2022 Dünya Kupası'nda 8 golle altın ayakkabı ödülünü de alan Mbappe, bugün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Mbappe, paylaşımında “Nous reviendrons (Geri döneceğiz)" ifadesini kullandı.
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