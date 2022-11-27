Messi'nin yeni takımı belli oluyor: Rekor paraya imza atacak

Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Lionel Messi'nin sezon sonunda Paris Saint Germain'den ayrılacağı iddia edildi.

İngiliz The Times gazetesinin haberinde ünlü yıldızın ABD'de David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami ile anlaştığı ileri sürüldü.

Habere göre Messi, kulüp tarihinin en yüksek ücretini alacak ve bu ABD'de futbolcular arasında rekor olacak.

Messi'nin Miami'de evinin bulunduğu, ailesinin de Miami'de yaşamak istemesi nedeniyle bu kararı aldığı belirtildi.

Ancak Fransız kulübü Paris Saint Germain'in de Messi'ye yeni sözleşme için teklifte bulunmaya hazırlandığı ifade edildi.