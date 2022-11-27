27 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Messi'nin yeni takımı belli oluyor: Rekor paraya imza atacak

Messi'nin yeni takımı belli oluyor: Rekor paraya imza atacak

PSG'nin Arjantinli Dünya yıldızı Lionel Messi'nin yeni takımı belli oluyor.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 21:23
Takip Et

Messi rekor paraya imza atacak: Yeni takımı belli oluyor

Messi'nin yeni takımı belli oluyor: Rekor paraya imza atacak
+
Aa
-

Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Lionel Messi'nin sezon sonunda Paris Saint Germain'den ayrılacağı iddia edildi. 

İngiliz The Times gazetesinin haberinde ünlü yıldızın ABD'de David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami ile anlaştığı ileri sürüldü.

Habere göre Messi, kulüp tarihinin en yüksek ücretini alacak ve bu ABD'de futbolcular arasında rekor olacak.

Messi'nin Miami'de evinin bulunduğu, ailesinin de Miami'de yaşamak istemesi nedeniyle bu kararı aldığı belirtildi.

Ancak Fransız kulübü Paris Saint Germain'in de Messi'ye yeni sözleşme için teklifte bulunmaya hazırlandığı ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
1
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
2
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
3
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
4
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
﻿Sürücüler dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor, yapmayana bin liradan fazla ceza kesilecek
5
﻿Sürücüler dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor, yapmayana bin liradan fazla ceza kesilecek
﻿Sürücüler dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor, yapmayana bin liradan fazla ceza kesilecek
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
6
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
﻿Eyvah eyvah! Galatasaray'a kötü haber
7
﻿Eyvah eyvah! Galatasaray'a kötü haber
﻿Eyvah eyvah! Galatasaray'a kötü haber
﻿Isınmak için yakılan mangal can aldı
﻿Isınmak için yakılan mangal can aldı
﻿Isınmak için yakılan mangal can aldı
﻿Siyanür sızıntısıyla gündeme gelen madendeki işçiler iş bıraktı
﻿Siyanür sızıntısıyla gündeme gelen madendeki işçiler iş bıraktı
﻿Siyanür sızıntısıyla gündeme gelen madendeki işçiler iş bıraktı
﻿Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
﻿Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
﻿Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
﻿Malatya'da tarım aracı devrildi: 3 yaralı
﻿Malatya'da tarım aracı devrildi: 3 yaralı
﻿Malatya'da tarım aracı devrildi: 3 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.