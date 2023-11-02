Messi ve Luis Suarez tekrardan buluşuyor. İspanyol basınından flaş iddia

Lionel Messi’nin yanı sıra Sergio Busquets ve Jordi Alba gibi Barcelona efsanelerini kadrosuna katan Inter Miami’nin Luis Suarez rüyası beklenenden çok daha erken gerçeğe dönüşebilir.

İspanyol basınından El Pais’te yer alan habere göre; Gremio forması giyen Uruguaylı santrfor Aralık ayında MLS’te şampiyonluk hedefleyen Inter Miami’ye transfer olabilir.

36 yaşındaki oyuncu daha önce yaptığı açıklamada Inter Miami’nin kulübüyle temas kurduğunu doğrulamıştı.

Öte yandan Miami ve Gremio arasında Suarez için yapılan görüşmeler oldukça olumlu ilerlerken, anlaşma artık an meselesi olduğu iddia edildi.

Suarez'in Aralık ayında kulüple sözleşme detaylarını görüşmek üzere Miami'yi ziyaret etmesi planlanıyor.

Bu sezon Luis Suarez, tüm kulvarlarda 46 maçta çıktı.

Uruguaylı golcü, 19 gol ve 16 asistlik performans gösterdi.