Galatasaraylı Zaha Messi’yi yakaladı. Dünya devlerini teker teker geçti

Son 10 sezonda Avrupa'nın önde gelen 5 liginde en çok dripling yapan futbolcular belli oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaraylı Zaha Messi’yi yakaladı. Dünya devlerini teker teker geçti

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha, listede dünya yıldızlarını geride bırakmayı başardı.

Listenin ilk sırasında Lionel Messi yer alıyor.

Theanalyst futbol istatistik sitesinin verilerine göre Galatasaray'ın Crystal Palace'tan transfer ettiği Wilfried Zaha tarihi bir başarıya imza attı.

2.586 driplingle Lionel Messi listenin ilk sırasında yer aldı.

Arjantinli yıldızı 2.081'le Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı oyuncusu Zaha takip etti.

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Fildişili oyuncu, 2.000 veya daha fazla hamle girişiminde bulunan diğer iki oyuncudan biri oldu.

İlk beş içerisinde Neymar (1.987), Eden Hazard (1.582) ve Raheem Sterling (1.522) gibi dünya yıldızları var.

ZAHA GALATASARAY’DA NE YAPTI?

31 yaşındaki yıldızın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziranda sona eriyor.

Başarılı oyuncu bu sezon 15 maçta 805 dakika forma giydi.

Zaha, bu süre içinde 5 gol atarken 1 asist yaptı.

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