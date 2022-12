Messi ile hayranının Arjantin'i nasıl uçurduğunu açıkladı

Yıldız oyuncu bir takımın yarısı neredeyse.

Messi ise yarısından da fazlası. Arjantin'i Dünya Kupası'nın favorileri arasına sokan da bu işte; yıldız farkı.

Son 16 turunda zaten şans verilmeyen Avustralya favori rakibi karşısında elinden geldiğince direndi.

Önce sağlam defans yaparak başladı maça. Kalabalık bir şekilde savunmada kaldılar. Messi ile arkadaşlarına boşluk vermemeye çalıştılar. Kendi ceza alanlarının önünde adeta bir duvar oluşturdular. Uzun süre de açık vermediler aslında. Arjantin'in pozisyon bulmasına engel oldular.

Ama dedim ya; yıldız oyuncu farklı oluyor işte. Sadece bir kez boşlukta bulundu Avustralya defansı. Dakika 35'ti. İşte o sırada ceza alanı içinde topla buluşan Messi, ustalığını gösterdi. Şık bir plase ile topu iğne deliğinden geçirdi adeta: 1-0. Kariyerindeki bininci maçında 789. golünü atmış oldu.

Avustralya ikinci yarıya cesur başladı. Bu sefer ilk yarının tersiydi taktikleri. İleride basmak istiyorlar, Arjantin'i yarı sahasından çıkarmamaya çalışıyorlardı. Ama usta ayaklar bir şekilde çıkıyordu yine de. Üstelik Avustralya yarı alanında boş alanlar buluyorlardı.

Avustralya kalecisi 57. dakikada inanılmaz bir hata yaptı. Arjantinli futbolcuların gözünün önünde tango yapmaya kalktı! Topu ayağında tutunca da baskı altında kaldı. Alvarez de bu hatanın faturasını anında kesiverdi: 2-0.

Alvarez, Messi'nin bir hayranı olarak büyümüştü her Arjantinli çocuk gibi. Onunla birlikte oynamayı bir hayalin gerçekleşmesi olarak anlatıyordu her defasında. Bu maçta ustasının attığı golü izledi, ardından kendisi de attı. Bu da Messi'nin takımına bir etkisi aslında. Messi ve hayranlarından kurulu bir takım Arjantin.

Alvarez 71'de alkışlarla alındı oyundan. Acuna da. Tagliafico ve Martinez girdi. Arjantin'in sistemi değişetecekti anlaşılan. Avustralya da son umut olarak 3 oyuncu birden değiştirdi. Ama görüntü değişmedi. Avustralya ileride basmaya, pres yapmaya çalışıyordu ama her defasında kırıyordu Arjantin bu presi ve paslaşarak çıkıyordu ileri. Ama 77'de Avustralya'nın golü geldi biraz da şans yardımıyla. İkinci yarıda oyuna giren Goodwin'in ceza sahasında çektiği şutta Fernandez'e çarpan top kaleciyi yanıltınca ağlarla buluştu: 2-1.

Avustralya umutlandı bu golle elbette. 81'de Aziz Behic'le az daha beraberliği buluyordu da. Yine yüklenmek isterken, kalesinde üst üste 2 kez gollük tehlike yaşadı. Birinde top auta gitti, birini kaleci çıkardı. Messi'nin başlattığı her atak tehlikeli oluyordu da ya kaleci kurtarıyordu, ya da top auta gidiyordu sonuçta. Maç 2-1 bitti bitmesine de, 4-1, 5-1 de olabilirdi. Bu arada uzatmanın son dakikasında Avustralya'nın gole yaklaştığını, Arjantin kalecisinin müthiş bir kurtarış yaptığını da unutmayalım.

Arjantin işte böyle çıktı Dünya Kupası'nda yarı finale. Rakibi Hollanda şimdi. Hollanda daha güçlü bir rakip elbette ki. Portakalar mı Tangocular mı yarı final biletini alacak? Görünen o ki Katar yine müthiş bir mücadeleye sahne olacak.

Avustralyalıları da kutlamak lazım elbette elenmelerine rağmen. Cesurca oynadılar. Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalmaları başlı başına bir başarı zaten. Belki Arjantin çıkmasaydı karşılarına bir tur daha geçebilirler miydi acaba?

