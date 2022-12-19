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Messi'nin siyah pelerininin sırrı ortaya çıktı

Dünya Kupası'ndan çok şampiyonluk töreninde Messi'nin giydiği siyah transparan pelerin konuşuluyor.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 11:11
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Messi'ye giydirilen siyah pelerinin anlamı ne

Messi'nin siyah pelerininin sırrı ortaya çıktı
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Dünya Kupası töreninde Katar Emirinin Messi'ye giydirdiği altın işlemeli siyah pelerinin çok özel bir anlamı var.
Arap kültüründe bu giysiye 'Beshth' deniliyor.
Tarihte Arap savaşçılar bu pelerini zafer kutlamalarında giyerlerdi.


Bugün sadece Kraliyet ailesi tarafından resmi törenlerde giyiliyor.
Katar Emiri Messi'ye saygı göstergesi olarak bu onuru ona verdi ve ülkesi Arjantin için kazanan bir savaşçı olduğunu belirtti.
Messi'nin giysiden onur duyduğu ve emire "Hayatım boyunca evimin en güzel köşesinde saklayacağım" dediği öğrenildi.

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