Mesut Özil Milli Takıma dönüyor. İngilizler açıkladı

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Mesut Özil Milli Takıma dönüyor. İngilizler açıkladı
Türkiye’de umduğunu bulamayan ve Başakşehir’de futbolu bırakan Mesut Özil için İngiliz basından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

35 yaş üstü futbolculara yönelik yeni bir Dünya Kupası'nın yaz aylarında İngiltere'de düzenlenmesinin planlandığı ortaya çıktı.

Dünya Kupası tarihinin en büyük futbol efsanelerinin yer alacağı turnuvanın organizasyonunun ise Elit Oyuncular Grubu tarafından yapılacağı belirtildi.

Daily Mail'in haberine göre Mesut Özil yine Almanya adına orada oynayacak. 2014 Dünya Kupası şampiyonu, Sami Khedira ile birlikte geçici kadro listesinde yer alan bir oyuncu. Alman takımının kaptanının, Elit Oyuncular Grubu'nun kurucularından biri olan eski Bundesliga forveti Kevin Kuranyi olduğu söyleniyor.

8 TAKIM YER ALACAK

Tarihte dünya şampiyonu olan Almanya, İngiltere, Arjantin, Brezilya, Fransa, İtalya, İspanya ve Uruguay'ın da katılacağı, sekiz takımın yer alacağı bir turnuva planlanıyor.

Dev turnuvada Haziran ayı başında bir hafta boyunca aynı stadyumda yedi maçın oynanması planlanıyor.

İddiaya göre yalnızca en az 35 yaşında olan ve ülkesinin milli takımına çağrılan veya üst ligde 100 kez forma giyen oyuncuların katılmasına izin verilecek.

İŞTE DİĞER YILDIZLAR:

Diğer ülkelerin kaptanları: Steve McManaman (İngiltere), Esteban Cambiasso (Arjantin), Emerson (Brezilya), Christian Karembeu (Fransa), Marco Materazzi (İtalya), Michel Salgado (İspanya) ve Diego Lugano (Uruguay).

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