Survivor'da Mesut Özil sürprizi. Acun Ilıcalı yıldız futbolcu diyerek açıkladı

Survivor All Star 2024'ün son bölümüne damga vuran kavgalar, Acun Ilıcalı'nın konseyde verdiği cezalarla sonuçlandı.

Yarışmacılar, hem birbirleriyle hem de zorlu şartlarla mücadele etmek zorunda kaldı.

Yeni bölüm fragmanında ise büyük bir sürpriz yaşandı.

Acun Ilıcalı, dünyaca ünlü bir futbol yıldızının All Star'a katılacağını duyurdu.

Bu açıklama sonrası sosyal medyada Mesut Özil ismi gündeme geld.

Dün geceki konseyde yarışmacılara peş peşe cezalar veren Ilıcalı, onları daha da zorlayacağını söyledi.

Yarışmacılar, moral bozukluğu yaşarken yeni bölüm fragmanında şok oldular.

Ilıcalı, bir arkadaşının All Star'a katılmak istediğini ve bunun da dünyanın en büyük futbolcularından biri olduğunu açıkladı.

Bu sözler, herkesin aklına Mesut Özil'i getirdi.

Özil, hem Acun Ilıcalı ile yakın arkadaş hem de sosyal medyada antrenman yaptığını gösteren bir video paylaşmıştı.

Mesut Özil'in, Survivor All Star 2024'e mi katılıp katılmayacağı bu akşam belli olacak.