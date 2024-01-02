Mesut Özil'den şaşkına çeviren Fenerbahçe kararı. Tam da Arabistan skandalından sonra

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Mesut Özil'den şaşkına çeviren Fenerbahçe kararı. Tam da Arabistan skandalından sonra
Her fırsatta Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Mesut Özil'in son hareketi şaşkınlık yarattı.

Almanya'da doğan, Schalke, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal gibi takımlarda forma giyen, Alman Milli Takımı'nda da defalarca kez yer alan Mesut Özil, her fırsatta Fenerbahçeli olduğunu söylüyordu.

Özil, Arsenal'le yollarını ayırdıktan sonra Fenerbahçe'de oynadı. Ardından Başakşehir'e geçerek futbolu bırakmıştı.

Mesut Özil, dün akşam Fenerbahçelileri şaşırtan bir karar aldı. Yıllardır takip ettiği Fenerbahçe'yi sosyal medya hesabından çıkardı.

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Mesut Özil'in bu hamlesinin Suudi Arabistan'daki Süper Kupa skandalından sonra gelmesi dikkat çekti. Hükümete yakın yazarlar rezaletten sonra Fenerbahçe'yi ve başkanı Ali Koç'u suçlamaya başlamıştı.

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