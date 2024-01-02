Trabzonspor'da büyük temizlik! 6 futbolcunun bileti kesildi

Trendyol Süper Lig’de ilk yarıyı 3. sırada bitiren Trabzonspor’da, ara transfer dönemi heyecanla takip ediliyor. Abdullah Avcı, hem Türkiye Kupası’nı kaldıracak hem de gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek bir takım inşa etmenin peşinde.

Benkoviç, Fernandes, Larsen, Bardhi, Kourbelis ve Umut Bozok başta olmak üzere diğer oyuncular için gelen teklifleri de değerlendirmeye alacak olan yönetim, defans, orta saha ve forvet bölgesine de yeni isimler katacak.

Trabzonspor, iç piyasada yapacağı transferlerde ise takas formülünü kullanacak. Türkiye’de ilgi duyduğu yerli ve yabancı futbolcular için çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, bu transferlerde takas veya kiralama seçeneğini tercih edecek.

Ligin ikinci yarısında yapacağı nokta atışı transferlerle kadrosunu daha da güçlendirmeyi amaçlayan Karadeniz temsilcisi, büyük çaplı transfer hamlelerini sezon sonuna bırakacak.

Kadro kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bordo-mavililer, önceki dönemlerdeki fazla sayıda oyuncu yerine ihtiyaç duyulan transferlere odaklanacak. Abdullah Avcı’nın en çok önemsediği konu ise gelecek sezonun ana kadrosunu kurmak.