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Meta‘dan Facebook ve Instagram’da NFT kararı

Meta, Facebook ve Instagram'da NFT desteğini azaltma kararı aldığını duyurdu.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 16:13
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Meta açıkladı. Facebook ve Instagram’dan NFT kararı

Meta‘dan Facebook ve Instagram’da NFT kararı
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Facebook olarak bilinen Meta, platformları olan Facebook ve Instagram'da NFT desteğini azaltma kararı aldı.

“ŞİMDİLİK AZALTIYORUZ”

Meta'nın Ticaret ve Finansal Teknolojiler Başkanı Stephane Kasriel, alınan kararı Twitter üzerinden duyurdu. Kasriel, yaptığı açıklamada “Şirket genelinde odak noktamızı artırmak için neye öncelik verdiğimizi yakından inceliyoruz. Yaratıcıları, insanları ve işletmeleri desteklemenin diğer yollarına odaklanmak için dijital koleksiyon ürünlerini (NFT'ler) şimdilik azaltıyoruz.”

Bununla birlikte Meta’nın Reels gibi para kazandıran alanlara yöneleceği belirtildi.

NFT NEDİR?

NFT'ler mülkiyeti ve orijinalliği doğrulamak için blockchain teknolojisini kullanan benzersiz dijital varlıklar olarak nitelendiriliyor.

Sanat, müzik, videolar ve tweet'ler gibi çok çeşitli dijital içerik NFT olabilir. Bu yönüyle NFT, dijital içerik oluşturucular için bir gelir kapısı, koleksiyoncular için ise nadir dijital varlıklar anlamına geliyordu.

 

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