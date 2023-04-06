Instagram'da gönderilen takip isteği nasıl silinir

Instagram gönderilen istekleri bulmak bazen istenmeyen kişilere istek gönderildiğinde çok işe yarar.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olma hedefi doğrultusunda başarılı şekilde ilerleyen Instagram'da daha önceden gönderilen mesaj istekleri şöyle bulunur:

INSTAGRAM GÖNDERİLEN İSTEKLER NASIL BULUNUR?

Instagram uygulamasına girin.

Profilinizi açın ve sağ üst köşedeki menü simgesine dokunun.

Açılan menüden "Hareketlerin" sekmesine dokunun.

Aşağıda bulunan; "Bilgilerini indir" seçeneğini seçin.

E-posta adresinizi girin.

İndirme talep et seçeneğine dokunun.

Instagram şifrenizi girin.

"İndirme Talep Et" seçeneğini seçin.

Şimdi Instagram'a kayıtlı olan e-postanıza gidin.

Gelen e-posta'dan bilgilerinizi indirin. (E-posta gelme süresi yoğunluğa göre değişkenlik gösterebilir.)

Yeni açılan sekmeden Instagram'a giriş yapın.

Açılan sayfadan "Bilgilerini indir" seçeneğine dokunun.

Bir ZIP dosyası inecektir.

Dosyayı açın.

Arama kısmına "followers_and_following" yazın.

Karşınıza çıkan sonuçlardan; "recent_follow_requests.html" dosyasına gelin.

Dosyayı açtıktan sonra Instagram'da gönderilen takip isteklerini görmüş olacaksınız.