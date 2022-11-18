Meta'nın kurucusunu hayatının şokunu yaşadı. Kullanıcı hesabını şirketten çalmışlar

Wall Street Journal tarafından yayınlanan haberde, iki düzineden fazla Meta çalışanının birlikte hareket ederek Facebook ve Instagram kullanıcılarının hesaplarını çaldığı iddia edildi. Kişisel verileri ele geçiren bu grup daha sonra şantaj yaparak hesap sahiplerinden para istediği belirtildi.

Meta’nın şantaj durumunu çok geç olduktan sonra 2021 yılında tespit edebildiği ve şantaj yaparak kullanıcıları mağdur eden iki düzineden fazla kişiyi işten çıkardığı belirtildi. Sadece şirketin kendi çalışanları değil, dışarıdan sözleşmeli olarak çalışan bazı kişi ve şirketlerin de bu işin içinde olduğu belirtildi.

Fakat kaç kullanıcının verisinin ihlal edildiğine dair bir veri yer almadı. Meta da bu konuda gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Yine de işten atılan kişilerin Çevrimiçi İşlemler departmanında çalıştığı ortaya çıktı.

Şirket içinde yüksek güvenlik yetkileri olduğu düşünülüyor. Yani çalışan verilerine de erişim sağlayabilmektedir. Bilgisayar korsanları tarafından satın alınmaya çalışılan verilerin de çoğunlukla bu alanda olduğu tahmin edildiği ifade edildi. Bu sayede direkt olarak şirkete karşı bir etkide bulunulabileceği söylendi.