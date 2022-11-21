Mark Zuckerberg açıkladı. Metaverse teknolojisi son buluyor

Facebook Connect 2021’de metaverse dünyasını tanıtılmış ve Facebook’un adı Meta’ya dönüştürülmüştü. Mark Zuckerberg, 2021'den bu yana metaverse evrenine ciddi anlamda yatırım yapmış fakat yaz sonu açıklanan şirket bilançosuna göre son yılların en düşük seviyesinin görüldüğü ifade edilmişti.

İddialara göre, Metaverse yatırımcıları da projeye olan inançlarını kaybetti. Öyle ki şirket, yaz döneminde yaklaşık dörtte bir oranında değer kaybı yaşadı. Metaverse’den umduğu geliri bulamayan şirket, yönünü değiştiriyor. Şirketin CEO’su birkaç gün önce çalışanlarına WhatsApp ve Messenger’ın önümüzdeki yıllarda satış artışını artıracağını söyledi.

Zuckerberg, çalışanlarına şu sözlerle seslendi;

Metaverse gibi uzun vadeli fırsatlar hakkında çok konuşuyoruz, ancak gerçek şu ki, ticari mesajlaşma muhtemelen işimizin bir sonraki büyük ayağı olacak. WhatsApp ve Messenger’dan daha fazla para kazanmak için çalışacağız.

Meta’nın WhatsApp ve Messenger platformlarından nasıl para kazanacağına ilişkin net bir demeç verilmedi. Ancak önemli kaynaklar şirketin reklam yöntemine gideceğini belirtiyor. Ayrıca, WhatsApp’ta ücretli abonelik katmanı da uygulanabilir.