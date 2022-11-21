21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Mark Zuckerberg açıkladı. Metaverse teknolojisi son buluyor

Mark Zuckerberg açıkladı. Metaverse teknolojisi son buluyor

Meta şirketinin sahibi olan Mark Zuckerberg yeni açıklamalarında Metaverse'nin maddi bir getirisinin olmadığını kabul etti. Zuckerberg artık Messenger ve WhatsApp'a yönelinmesi gerektiğini savundu.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 14:51
Takip Et

Metaverse teknolojisi konusunda kararını veren Mark Zuckerberg artık Messenger ve WhatsApp'a yöneleceğini savundu

Mark Zuckerberg açıkladı. Metaverse teknolojisi son buluyor
+
Aa
-

Facebook Connect 2021’de metaverse dünyasını tanıtılmış ve Facebook’un adı Meta’ya dönüştürülmüştü. Mark Zuckerberg, 2021'den bu yana metaverse evrenine ciddi anlamda yatırım yapmış fakat yaz sonu açıklanan şirket bilançosuna göre son yılların en düşük seviyesinin görüldüğü ifade edilmişti.

İddialara göre, Metaverse yatırımcıları da projeye olan inançlarını kaybetti. Öyle ki şirket, yaz döneminde yaklaşık dörtte bir oranında değer kaybı yaşadı. Metaverse’den umduğu geliri bulamayan şirket, yönünü değiştiriyor. Şirketin CEO’su birkaç gün önce çalışanlarına WhatsApp ve Messenger’ın önümüzdeki yıllarda satış artışını artıracağını söyledi.

Zuckerberg, çalışanlarına şu sözlerle seslendi;

Metaverse gibi uzun vadeli fırsatlar hakkında çok konuşuyoruz, ancak gerçek şu ki, ticari mesajlaşma muhtemelen işimizin bir sonraki büyük ayağı olacak. WhatsApp ve Messenger’dan daha fazla para kazanmak için çalışacağız.

Meta’nın WhatsApp ve Messenger platformlarından nasıl para kazanacağına ilişkin net bir demeç verilmedi. Ancak önemli kaynaklar şirketin reklam yöntemine gideceğini belirtiyor. Ayrıca, WhatsApp’ta ücretli abonelik katmanı da uygulanabilir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
1
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
2
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
3
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
4
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
5
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
6
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
7
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak
﻿Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak
﻿Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak
﻿Kanserli midesinin yarasından fazlasını alıp ince bağırsak ilave ettiler
﻿Kanserli midesinin yarasından fazlasını alıp ince bağırsak ilave ettiler
﻿Kanserli midesinin yarasından fazlasını alıp ince bağırsak ilave ettiler
﻿Beyoğlu’ndaki bombalı saldırıya ilişkin yeni gelişme!
﻿Beyoğlu’ndaki bombalı saldırıya ilişkin yeni gelişme!
﻿Beyoğlu’ndaki bombalı saldırıya ilişkin yeni gelişme!
﻿Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak
﻿Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak
﻿Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.