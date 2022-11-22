22 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • 16 yaşından küçükler için Meta güvenlik önlemlerini artırıyor

16 yaşından küçükler için Meta güvenlik önlemlerini artırıyor

Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi olan Meta, 16 yaşından küçükler için yeni bir güvenlik önlemi aldığını açıkladı. Uygulanın güvenilirlik açısından küresel olmasının beklendiği ifade edildi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 14:59
Takip Et

Meta güvenlik önlemlerini 16 yaşından küçükler için artırdı

16 yaşından küçükler için Meta güvenlik önlemlerini artırıyor
+
Aa
-

Facebook ve Instagram’ın çatı kuruluşu olan Meta, genç kullanıcılarını korumak adına yeni önlemler almayı hedeflediğini duyurdu.

Meta, gençlerin Facebook hesapları için varsayılan gizlilik ayarlarında değişiklik yapma kararını verdi. Artık kötü amaçlı kişilerin Instagram ve Facebook’ta gençlere mesaj gönderme yeteneğini daha da sınırlanmış olacağı ifade edildi.

Sosyal medya şirketi 16 yaşından küçükler tarafından oluşturulan yeni Facebook hesaplarındaki varsayılan gizlilik ayarlarını otomatik olarak değiştirmeye başlayacağını belirtti. Arkadaş listeleri, etiketlenen gönderiler, takip edilen sayfalar ve hesapların görünürlüğü otomatik olarak daha sınırlı ayarlarla sunulacak olarak tanımlandı.

Yeni hesaplar için bu özellik otomatik olarak uygulanacak. Şirket ayrıca mevcut genç hesaplarının da benzer ayarlara geçirileceğini açıkladı. 2021 yılında 16 yaşından küçüklerin hesaplarını varsayılan olarak gizli hale getirmeye başlayan Instagram güncellemesinin ardından şirket, bu konuda yeni adımlar atmaya devam ediyor gibi görünmektedir.

Facebook’un çatı şirketi Meta tüm bunlara ek olarak “şüpheli” yetişkinlerin gençlerle iletişim kurmasını engellemeyi amaçlayan yeni değişiklikler yapmayı planladığını belirtti. Facebook’ta, platform üzerinde “tanıyor olabileceğiniz kişiler” özelliğinden bu hesapların engellenmesi ve Instagram’da gençlerin profillerinden mesaj düğmesini kaldırılması da test edilecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
1
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
2
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
3
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
4
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
5
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
6
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
7
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
﻿Rusya sivil altyapıyı vurmuştu: Ukrayna'nın birçok kentinde ağır elektrik sorunları 
﻿Rusya sivil altyapıyı vurmuştu: Ukrayna'nın birçok kentinde ağır elektrik sorunları 
﻿Rusya sivil altyapıyı vurmuştu: Ukrayna'nın birçok kentinde ağır elektrik sorunları 
﻿Endonezya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 252'ye yükseldi
﻿Endonezya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 252'ye yükseldi
﻿Endonezya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 252'ye yükseldi
﻿Trafik kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti
﻿Trafik kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti
﻿Trafik kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti
﻿OECD Türkiye büyüme tahminini düşürdü
﻿OECD Türkiye büyüme tahminini düşürdü
﻿OECD Türkiye büyüme tahminini düşürdü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.