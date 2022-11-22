16 yaşından küçükler için Meta güvenlik önlemlerini artırıyor

Facebook ve Instagram’ın çatı kuruluşu olan Meta, genç kullanıcılarını korumak adına yeni önlemler almayı hedeflediğini duyurdu.

Meta, gençlerin Facebook hesapları için varsayılan gizlilik ayarlarında değişiklik yapma kararını verdi. Artık kötü amaçlı kişilerin Instagram ve Facebook’ta gençlere mesaj gönderme yeteneğini daha da sınırlanmış olacağı ifade edildi.

Sosyal medya şirketi 16 yaşından küçükler tarafından oluşturulan yeni Facebook hesaplarındaki varsayılan gizlilik ayarlarını otomatik olarak değiştirmeye başlayacağını belirtti. Arkadaş listeleri, etiketlenen gönderiler, takip edilen sayfalar ve hesapların görünürlüğü otomatik olarak daha sınırlı ayarlarla sunulacak olarak tanımlandı.

Yeni hesaplar için bu özellik otomatik olarak uygulanacak. Şirket ayrıca mevcut genç hesaplarının da benzer ayarlara geçirileceğini açıkladı. 2021 yılında 16 yaşından küçüklerin hesaplarını varsayılan olarak gizli hale getirmeye başlayan Instagram güncellemesinin ardından şirket, bu konuda yeni adımlar atmaya devam ediyor gibi görünmektedir.

Facebook’un çatı şirketi Meta tüm bunlara ek olarak “şüpheli” yetişkinlerin gençlerle iletişim kurmasını engellemeyi amaçlayan yeni değişiklikler yapmayı planladığını belirtti. Facebook’ta, platform üzerinde “tanıyor olabileceğiniz kişiler” özelliğinden bu hesapların engellenmesi ve Instagram’da gençlerin profillerinden mesaj düğmesini kaldırılması da test edilecek.