Buz gibi günlere hazır olun. Meteoroloji duyurdu

Meteoroloji hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre; ülke genelinde sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak. İşte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, kuzey ve kıyı Ege, Batı Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey iç ve batı kesimlerde güney yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu bölgelerde yer yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Antalya'nın doğusunda (Aksu, Serik, Manavgat) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa, kısa süreli 60 km/saat), Bursa başta olmak üzere Marmara'nın güneyinde zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-75 km/sa) esmesi bekleniyor. Güneyli rüzgarlarla birlikte soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, güneyinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 17°C, 26°C

Çok bulutlu, bu akşam sağanak yağışlı

İSTANBUL 16°C, 22°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 15°C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 15°C, 24°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölgenin batısı ile bu akşam Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 11°C, 19°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

AYDIN 15°C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 15°C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Göller Yöresinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 13°C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA 15°C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 11°C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ISPARTA 10°C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 10°C, 19°C

Çok bulutlu bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 9°C, 21°C

Çok bulutlu bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KONYA 7°C, 20°C

Çok bulutlu

YOZGAT 7°C, 16°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, Sinop dışında bölge genelinin bu akşam ve gece sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU 7°C, 16°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 18°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP 9°C, 18°C

Çok bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 23°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

ERZURUM 1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 7°C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 9°C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SİİRT 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 10°C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

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