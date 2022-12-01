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Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Aydın, Mersin, Antalya ve Muğla kuvvetli yağış, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ağrı'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar uyarısı yaptı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 07:15
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 

Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile bu akşam saatlerinde Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin, gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin, bugün öğle saatlerinden sonra Kırşehir, Aksaray ve Karaman çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, bu akşam saatlerinde Erzurum, Erzincan, Kars ve Ağrı'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; bu akşam saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu ile Mersin'in batı kesimlerinde, bugün Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve bugün sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

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