İstanbul için kar uyarısı yapıldı

Odatv'nin haberine göre, Aralık ayının ilk günü Türkiye soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girdi. Bazı illerimiz etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Peki İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, uzun vadeli hava durumu tahminlerini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya'nın doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Doğu Anadolu bölgesinde ise kar yağışı bekleniyor.

METEOROLOJİ KAHİNİ AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, İstanbul’a kar yağışı için tarih verdi.

Ökten’in paylaşımı şöyle:

“Dikkat! 5 Aralık’ta Ülkemize, İstanbul dahil, kar yağışları gelebilir. Hem Avrupa hem de Amerika meteoroloji modelleri hemfikir. Yakından takip ediyorum. Kar ile erken tanışabiliriz…”