Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Batı Karadeniz, etkili sağanak yağışların etkisinde girecek.

Bölgedeki illerden biri olan Düzce, 16 Kasım Perşembe günü Batı Karadeniz bölgesini etkisi altına alacak olan sağanak yağışlara karşı uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarı da su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

ANİ SEL, SU BASKINI, YILDIRIM...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; perşembe sabah ilk saatlerden itibaren Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Düzce Valiliği ise sağanak yağışla ilgili olarak vatandaşlara dikkatli olunması çağrısı yaptı.