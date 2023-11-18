İstanbul yağmura teslim. Kapalı pazar yeri sular altında kaldı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ilçedeki cadde ve sokaklar sular altında kalırken, haftalık olarak kurulan semt pazarları da sağanak yağıştan nasibini aldı.

Küçükçekmece'de bulunan Halkalı kapalı semt pazarında kuvvetli sağanak yağışın etkisiyle giderler patladı. Yağmur suyu pazar içerisine akmaya başladı. Pazar esnafı patlayan giderleri akan bölgelere kova koyarak ve bezlere sararak engellemeye çalıştı.

"ZABITAYA GİDİYORUZ ÇAYIMI İÇİP ÖYLE GELECEĞİM DİYOR"

Pazarcı Erhan Cilalı yaptığı açıklamada,

"Belediyeden kimse gelmiyor. Yaklaşık 6 yıldır bu pazar böyle. Hiçbir şekilde yardımcı olmuyorlar. FEN işlerine söylüyoruz diyorlar FEN işleri ortada yok. Belediye ye söylüyoruz diyorlar belediye ortada yok. Zabıta burada ama zabıta yok. İnsanlar ve esnaflar mağdur. 1 saat sonra müşteriler gelecek buraya. Müşteriler yağmurlu havada yürümeyi tercih etmeyip kapalı pazara gelecekler, ama pazar daha berbat. Zabıtaya gidiyoruz çayımı içip öyle geleceğim diyor. Bu ne rahatlık. Pazar çok kötü durumda.” diyerek sitem etti.