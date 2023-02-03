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Metro vagonunda sigara içti

Metroda yaşanan skandallara bir yenisi eklendi. İstanbul’da seyir eden metroda bir kişi sigara içti. Yakınındaki yolcuların kendisini ikaz etmelerine rağmen sigara içmeyi sürdüren kişi, diğer yolculara küfür etti.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 09:42
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Metro vagonunda sigara içti

Metro vagonunda sigara içti
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İHA'nın haberine göre, İstanbul'da Kadıköy ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer yapan M4 metro hattında yaşanan olayda, bir kişi diğer yolculara aldırmadan sigara içti. 

Durumdan rahatsız olan diğer yolcular şahsı uyardı. Uyarılara sinirlenen şahıs, yolculara hakaret ve küfürle karşılık verdi. 

Yolculardan birinin metroda bulunan bas konuş düğmesini kullanarak durumu yetkililere aktarması üzerine sigara içen şahsın trenden indirildiği öğrenildi. O anlar metroda yolculuk yapan bir başka kişi tarafından kaydedildi.

Ayrıca Metro İstanbul sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Acil durumlarda araçlarımızdaki bas konuş düğmesini kullanarak tren sürücülerimizle konuşabilirsiniz. Dün M4 hattımızda bir yolcumuz bas konuş ile araç içinde sigara içen yolcunun güvenlik ekiplerimizce trenden indirilip istasyon dışına çıkarılmasını sağladı" ifadelerine yer verdi.

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garip
3.02.2023 10:06
eee sonuç sadece metrodan indirmek mi oldu  
 
Tatar Osman
3.02.2023 10:02
Eksik kalmış trenden indirmek. 1 lt su alıp ensesinden içeri boşaltıp salsalardı, terbiyesiz herifi.  
 
Sade vatandaş
3.02.2023 09:56
Bu orman kaçkınına o sigarayı yutturacaklardı bakalım bir daha böyle bir şey yapar mı  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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