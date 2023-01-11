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Beşiktaş'tan stoper hamlesi. Görüşmeler başlandı

Beşiktaş savunma hattı için transfer arayışlarına devam ediyor. Siyah Beyazlılar, Metz forması giyen Kiki Boubacar Kouyate için görüşmelere başladı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 16:41
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Metz'in cevabı bekleniyor. Beşiktaş'tan stoper hamlesi

Beşiktaş'tan stoper hamlesi. Görüşmeler başlandı
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Beşiktaş, savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor. Siyah-Beyazlılar'ın gündeminde Fransa 2. lig ekiplerinden Metz'te forma giyen Kiki Boubacar Kouyate var. Malili stoper için Metz'e teklifini sunan Kartal, Fransız ekibinin yanıtını bekliyor.

Metz ile bonservis bedeli konusunda anlaşılması halinde Kouyate ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.


FRANSA'DA 3. SEZONU

2020'de 3.5 milyon Euro karşılığında Troyes'dan Metz'e transfer olan Kouyate, Fransız ekibinde 3. sezonunu geçiriyor. Metz'te 73 maça çıkan Malili stoper, 2 gol attı. Kouyate bu sezon ise 14 karşılaşmada görev yaptı. 25 yaşındaki oyuncu 21 kez de Mali milli takımı forması giydi.

 

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