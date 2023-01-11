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Montero'ya İstanbul'dan talip

Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Francisco Montero için Selçuk İnan'ın ekibi Kasımpaşa SK devreye girdi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 16:24
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Şenol Güneş'ten izin çıktı. Flaş Montero gelişmesi

Montero'ya İstanbul'dan talip
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Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Francisco Montero için Selçuk İnan'ın ekibi Kasımpaşa SK devreye girdi.

İlk teknik direktörlük deneyimini Kasımpaşa'da yaşayan Selçuk İnan, Francisco Montero hamlesi ile takımındaki potansiyel yetenek seviyesini artırmak istiyor. Beşiktaş cephesinde ise Şenol Güneş'ten transfere izin çıktı. 23 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak transferi gündemde olduğu ileri sürüldü.

MONTERO'NUN TALİBİ ÇOK

Francisco Montero'nun kiralanmasına sıcak bakan Beşiktaş'ın önünde birkaç seçenek var. Gelen haberlere göre Süper Lig'den 3 kulüp İspanyol oyuncuyu istiyor. 23 yaşındaki oyuncu teklifleri değerlendirmeyi düşünürse devre arasında bu 3 kulüpten birine kiralanacak.

Ayrıca oyuncuya ilgili olan 3 kulüpten biri Kasımpaşa olurken, diğeri de yine bir başka İstanbul ekibi olan Fatih Karagümrük oldu.

Eğer anlaşma sağlanırsa Beşiktaş'ta devre arası ayrılacak isimlere bir yenisi daha eklenmiş olacak.

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