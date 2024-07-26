Meclis'ten geçti! Bunu yapanlara yüklü cezalar geliyor

Yeni düzenlemelere göre, kayıt dışı ekonomik faaliyetler sonucu vergi kaybına yol açanlara uygulanan cezalar artırılıyor. Vergi dairelerinin haberi olmaksızın gerçekleştirilen kayıt dışı işlemler sonucunda tespit edilen vergi ziyaı durumlarında cezalar yüzde 50 oranında yükseltilecek. Ayrıca, aynı vergi türü ve dönemine ait sonradan yapılan değerlendirmelerde de bu artırım uygulanacak.

Vergi Usul Kanunu'ndaki değişikliklerle, özel usulsüzlük cezalarının caydırıcılığını artırmak amacıyla, bir yıl içinde birden fazla kez özel usulsüzlük cezasına çarptırılan mükellefler için cezaların artırılması öngörülüyor. Bu değişikliklerle birlikte, mükellef gruplarına ve ilgili usulsüzlüklere özgü cezaları içeren yeni bir cetvel de kanuna ekleniyor.

Bazı cezaların her yıl yeniden değerleme oranında artırılması ve ceza miktarlarının yeniden belirlenmesiyle caydırıcılığın daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, kanun kapsamı dışında işlem yapanlara uygulanan özel usulsüzlük cezaları iki katına çıkarılacak. Eğer bu durum, ilgili belgeleri alanlar veya işlemin tarafları tarafından idareye beş iş günü içinde bildirilirse, kanun dışı belge düzenleyenlere altı kat ceza uygulanacak. Bu düzenlemelerle, vergi disiplininin sağlanması ve kayıt dışı ekonominin önlenmesi amaçlanıyor.

Yeni düzenlemeye göre, yasal belgeleri hazırlama yükümlülüğü olan kişilerin, bu görevlerini ihmal etmeleri durumunda, ilgili belgelerin içeriğiyle ilgili işlemlerin muhatapları tarafından beş iş günü içinde yetkili makamlara bildirilmesi gerekiyor. Bildirim yapıldığı takdirde, ihlal edenlere ceza uygulanmayacak. Ancak, belgeleri hiç düzenlemeyen veya yanıltıcı bilgilerle düzenleyen kişilere, normalde uygulanan özel usulsüzlük cezasının üç katı kadar ceza kesilecek. Meclise sunulan teklif ile, artırılmış ceza miktarlarını gösteren bir cetvelin yasaya eklenmesi planlanıyor.

CEZALAR YENİDEN BELİRLENİYOR

Yeni düzenlemeler kapsamında, damga vergisi ödenmemiş belgeleri onaylayan noterlere, her bir belge için en az 40 Türk Lirası tutarında özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Vergi Usul Kanunu'na aykırı davranışlarda bulunanlara yönelik cezalar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Ayrıca, Türkiye'nin imzacı olduğu uluslararası anlaşmalardaki bilgi değişim yükümlülüklerine uymayanlar için de özel usulsüzlük cezaları getirilecek. İnternet ve diğer dijital platformlar üzerinden ekonomik ve ticari faaliyetlerde bulunanlar için bilgi verme yükümlülüğü getirilmiş, bu yükümlülüğe uymayan veya yanıltıcı bilgi veren mükelleflere, ticari büyüklüklerine orantılı özel usulsüzlük cezaları uygulanacak. Belge zorunluluğuna uymayanlara yönelik cezalar artırılırken, bu zorunluluğa uymadan yapılan ödemelerin, durumun beş iş günü içinde ilgili idareye bildirilmesi halinde ceza uygulanmayacak.

Türkiye'de finansal işlemlerle ilgili yeni düzenlemeler getirildi. Bu düzenlemelere göre, bankalar, finans kurumları, ödeme kuruluşları veya PTT aracılığıyla, başkasının adına veya hesabına yapılan mal teslimi veya hizmet ifalarına ilişkin tahsilatlar sırasında, her bir işlem için uygulanan cezaların yanı sıra, işlem tutarının yüzde onu kadar ekstra özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Yıllık toplam ceza miktarı 20 milyon lira ile sınırlı olacak. Ayrıca, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun izin vermediği durumlarda, kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart, karekod, elektronik cüzdan gibi ödeme araçlarıyla yapılan tahsilatlar, mükellefin kendi adına kayıtlı olmayan ödeme sistemleri veya cihazları kullanılarak gerçekleştirilirse, her bir işlem için öngörülen özel usulsüzlük cezasının üç katı uygulanacak. Bu durumda, bir yıl içinde uygulanabilecek toplam ceza miktarı da 20 milyon lirayı geçemeyecek. Teminatın süresinde verilmemesi veya eksik tamamlanması halinde, gerekli teminat tutarı kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Vergi sistemlerinin güvenliğini artırmak amacıyla, belirli niteliklere sahip elektronik cihaz ve sistemlerin kullanımı zorunlu hale getirildi. Bu cihazları üreten veya ithal eden firmalar, ayrıca bu cihazlar için hizmet sağlayanlar, bankalar ve ödeme şirketleri gibi yetkilendirilmiş kuruluşlar, yasalara uygun hareket etmekle yükümlüdürler. Yasal düzenlemelere aykırı davranışlarda bulunanlara, her bir ihlal için, mevcut cezanın on katına kadar para cezası uygulanacak. Bir yıl içinde uygulanabilecek toplam ceza miktarı 20 milyon lirayı aşmayacak. Eğer birden fazla ceza gerektiren bir ihlal söz konusu ise, en yüksek ceza uygulanacaktır.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİNE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

Yeni düzenleme teklifi ile vergi düzenlemelerinde önemli değişiklikler öngörülüyor. Vergi aslı, uzlaşma süreçlerinden çıkarılarak, vergiye gönüllü uyum teşvik edilecek ve ilgili Vergi Usul Kanunu hükümleri yürürlükten kaldırılacak. Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı personelinin mesai dışı çalışmaları için saat başına belirlenen 160 gösterge rakamı üzerinden hesaplanan fazla mesai ücretleri, damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye uğramayacak. Fazla mesai ücreti, ayda en fazla 50 saat ile sınırlı olacak ve bu ödemeden yararlanacak personel sayısı, toplam memur ve sözleşmeli personelin yüzde 20'sini aşmayacak.

Mevcut uzlaşma başvuruları, kanun değişikliği öncesindeki mevcut düzenlemelere göre sonuçlandırılacak. Öte yandan, ticari olmayan deniz taşıtlarının yat limanlarındaki kiralama ve bakım hizmetlerinde uygulanan KDV istisnası ve indirimleri kaldırılacak. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, 11 maddenin daha kabul edilmesinin ardından meclis oturumuna ara verdi ve komisyonun yerini almaması sebebiyle oturumu saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere sonlandırdı.