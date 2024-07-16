Mevduat nedir? Mevduat hesabı nasıl açılır? Vergi alınır mı?

Mevduat hesap türleri hem bireysel hem de kurumsal müşteriler tarafından açılabilir. Bankacılık işlemleri arasında vadeli hesaplar bulunur ve bu hesaplarla yatırımlarınızı değerlendirerek daha fazla kazanç elde edebilirsiniz. Mevduat hesabının temel amacı, belirli bir süre boyunca yatırılan paranın banka faizleri sayesinde artış göstermesidir. Mevduat hesaplarının süresi bankadan bankaya farklılık gösterebilir, ancak genellikle 1 ay, 3 ay, 6 ay veya 1 yıl gibi dönemlerle tanımlanır.

VADELİ MEVDUAT HESABI AÇMAK

Günümüzde, tüm bankalarda vadeli mevduat hesabı açma imkanı bulunmaktadır. Herhangi bir özel işlem gerektirmeden, vatandaşlar bankaya gidip mevduat faiz oranlarını öğrenebilir ve uygun buldukları takdirde yatırımları için vadeli mevduat hesapları açabilirler.

Seçtiğiniz banka ile görüşerek doğrudan vadeli hesap açma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şubeye gitmek istemezseniz, çalıştığınız bankanın internet bankacılığı, mobil bankacılık uygulaması veya çağrı merkezini kullanarak da vadeli hesap açma işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

Vadeli Mevduat Hesabı Çeşitleri

Vadeli mevduat hesapları, yüksek faiz oranlarıyla müşterilerine kazanç sağlamak isteyen bankaların sunduğu yatırım seçeneklerinden biridir. Bankalar, bu hesap türleriyle müşterilerine çeşitli avantajlar sunar. Vadeli mevduat hesapları sadece Türk Lirası (TL) cinsinden değil, döviz ve altın hesapları olarak da açılabilir. Ayrıca, e-vadeli hesap gibi farklı seçenekler de bulunmaktadır.

Bankalar, kendi kampanyaları doğrultusunda çeşitli vadeli mevduat hesapları sunarlar. Çeyiz hesapları, hoş geldin vadeli hesapları ve birikim hesapları gibi farklı seçeneklerle müşterilerin yatırımlarını kendileri üzerinden yönetmelerini sağlarlar.

Vadeli TL, altın ve döviz hesapları, bankaların sunduğu en popüler hesap türleridir. Vadeli TL hesaplarında yatırımlarınızı TL cinsinden yapabilirsiniz. Vadeli dolar veya euro hesapları, döviz hesaplarınızdaki nakit paralar üzerinden değerlendirilir. Vadeli altın hesapları ise altın hesaplarındaki gram altın miktarı üzerinden hesaplanarak açılır.

VADELİ HESABIN FAİZ ORANLARI NEDİR?

Bankaların belirlediği sabit faiz oranları, her bankada farklılık gösterir. Bankalar, müşterilerine özel faiz oranları sunabilirler. Yatırımlarınızı yaparken bankaların belirlediği faiz oranlarına uygun şekilde hareket edebilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, asgari faiz oranlarını belirler ve bankalar, bu oranların üzerinde azami şartlarla faiz oranları sunar. Bankalar, vadeli mevduat hesapları açmak isteyen müşterilerine, birikim miktarı ve vade süresine göre değişen faiz oranlarıyla destek sağlarlar.

Bankaların faiz oranları farklılık gösterdiği için, hangi bankanın ne kadar faiz oranı sunduğunu öğrenmek için doğrudan bankalarla görüşmek en doğru yol olacaktır. Ancak, bankaların Merkez Bankası tarafından belirlenen asgari faiz oranlarının altında bir değer sunamayacaklarını bilmelisiniz.

VADELİ HESAPLARDAN VERGİ ALINIYOR MU?

Vadeli mevduat hesaplarında faiz getirisi hesaplanırken, elde edilen kazançlar vergiye tabi olur. Vade süresine bağlı olarak faiz getirisi üzerinden belirlenen vergi oranı, %10 ile %15 arasında değişir. Bu oranlar vadenin uzunluğuna göre değişkenlik gösterir. Yatırım yaparken, vade ve faiz oranlarını dikkate alarak net kazancınızı hesaplayabilirsiniz.