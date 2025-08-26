Mevlüt Erdinç'ten şaşırtan imza! Nereden nereye

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski milli oyuncu Mevlüt Erdinç, kariyerini Fransa Amatör Ligi'nde sürdürecek.

38 yaşındaki golcü oyuncu, Departemental 3'te mücadele eden Club Sportif Anatolia ile anlaşma sağladı.

2022 yazında Fransa National 3 ekibi (Ulusal Amatör Lig) Racing Besançon'a transferi duyurulan Erdinç, kulübün uluslararası transfer sertifikası sorunu nedeniyle forma giyememişti.

MEVLÜT ERDİNÇ 3 YIL ARADAN SONRA FUTBOLA DÖNDÜ

Üç yıldır sahalardan uzak kalan tecrübeli oyuncu, Fransa Departemental 3'te (Bölgesel Amatör Lig) mücadele eden ve Türkleri temsil eden Lyon kenti takımı Club Sportif Anatolia ile anlaşma sağladı.

"Burada olmaktan gururluyum çünkü birçok topluluğu bir araya getiriyor" sözleriyle duygularını paylaşan Erdinç, 7 Eylül Pazar günü USF Tarare karşısında oynanacak ilk hafta maçında sahada olması bekleniyor.

