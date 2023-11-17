Ali Koç: Önemli olan Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve bazı yöneticiler, çekimleri devam eden, şubat ayında vizyona girecek olan "Zaferin rengi" filminin setini ziyaret etti.

İstanbul'un işgali günlerinden başlayan ve Fenerbahçe'nin kazandığı "Harrington Kupası"nı anlatan filmde yönetmen ve oyuncularla bir araya gelen Başkan Ali Koç, "Atatürk'ün hangi takımı tutuğu değil, kimin Atatürk'ün yolundan yürüdüğü önemlidir. Bu camia kurulduğundan beri başında kim olursa olsun, yönetimde kim olursa olsun bir gram dahi bundan şaşmamıştır. O yüzden Harington Kupası'nın olayı, tarihi bizimle özdeşleşmesi çok önemli" diye konuştu.

16 ŞUBAT'TA VİZYONA GİRECEK

Birebir yapılan eski kulüp binası başkanlık ofisinde konuşan Ali Koç, Abdullah Oğuz ve ekibine teşekkür eden Koç, "Biz çok etkilendik. İnşallah 16 Şubat'ta filmimiz vizyona girecek. Ondan önce galalarımız olacak; hem İstanbul'da hem Almanya'da. Biz tutacağına çok inanıyoruz. Çok mesai harcandı, çok emek harcandı, çok para harcandı. Sabırla ve metanetle bu noktaya gelindi. Abdullah Bey ve ekibini ilk defa bu filmin hikayesini filme dönüştürdükleri için tebrik etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

HER FENERBAHÇELİ İÇİN BİR GÖREV

Filmi beyaz perdeye aktaran yönetmen Abdullah Oğuz ise şöyle konuştu: "Ben de teşekkür ediyorum. İnandınız, geldiniz, bütün desteğini verdiniz. Bu destek olmasaydı zaten hayata geçiremezdik. Mahçup olmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi gibi bir kadroyla çalıştık. Bu filme gitmek her Fenerbahçeli için bir görev. Aynı zamanda bu bir direniş filmi. Bir de bu filmin bir birleştirici tarafı var, onu da seyrettiği zaman herkes görecek."