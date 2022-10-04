MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli canlı yayında konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP grup toplantısında canlı yayında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından bazı dikkat çeken detaylar:

- Toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımızı, değerli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyor, şükranlarımı sunuyorum. 27. dönemin bu son yasama yılında siz değerli arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Türk milletinin beka ve hürriyet namusunu, devletin egemenlik haklarını cesaretle savunuyorken şehit düşen kahramanlarımızı saygıyla anıyorum.

EYT MAĞDURİYETİ ÇÖZÜME KAVUŞACAK

- EYT'deki vatandaşlarımızın mağduriyetleri bu yıl bitmeden çözüme kavuşacaktır, bu yara kapanacaktır.

TÜRKİYE DEĞERİ ÇOK BÜYÜK BİR ÜLKEDİR

- Türkiye değeri çok büyük ülkedir. Ülkemiz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile gücüne güç katmıştır. Müşaade ettik ki cumhur kendi varlığına sonuna kadar sahip çıkacaktır. Bunu da Cumhur İttifakı eliyle yapacaktır.

ANKETLERİN SÖYLEDİKLERİ BİZİM İÇİN VIZILTIDIR

- Satılmış anketçilerde eğer yüz kaldıysa sokağa çıkmalarını bir kez daha düşünmelerinde fayda olduğu kanaatindeyim. Bizde eğilmez baş teslim olmaz irade var. Türki milleti var olduğu sürece üç hilalin önü kesilemez. MHP istiklalin son müdaafa hattıdır. Anketler şu söylemiş, bunu söylemiş... Bizim için vızıltıdır.

ÖNCE MİLLETİM DİYEN HERKESİ SAFLARIMIZA ÇAĞIRIYORUM

- Bizim cumhurbaşkanı adayımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu sonuna kadar haykıracağız. Üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Önce ülkem ve milletim diyen herkesi saflarımıza çağırıyorum.

- Milli birlik ve kardeşliğimiz için milletimize çağrım; gelin birlikte Türkiye olalım.

NASIL TANIKLIK EDECEĞİ MUAMMA

- Terörizmin ablukası, ekonomik saldırılar, siyasi oyunlar ve ticaret savaşları çözülmeyi bekleyen sorunların en başındadır. Sıcak gelişmelerin ve önümüzdeki riskli yılların dünyanın doğuşuna nasıl tanıklık edeceği bir muammadır.

LOZAN YOK SAYILMAKTA

- ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uyguladığı silah ambargosunu manidar bir zamanlamayla rafa kaldırmıştır. Yunanistan, 18-23 Eylül tarihlerinde Ege Adaları'ndan Midilli'ye 23 askeri araç sevk etmiştir. ABD menşeli silahlar etrafımızı çevirmiştir. Yunanistan ABD'nin dolduruşuna gelip Türkiye'ye meydan okumaktadır. Lozan ve Paris anlaşmasının açık hükümleri yok sayılmaktadır. Geldiğimiz bu aşamada Yunanistan'ın egemenlik iddiaları kesinlikle haksız ve hukuksuzdur.

DÜNYAYA İLAN EDİYORUM

- Yunanistan bu hükmü kasten bile bile inkar etmiştir. Kuzey Ege denizinde 9 Türk adasının hepsi asker ve silahla doldurulmuştur. Aynı şey 12 ada için de geçerlidir. Dünyaya ilan ediyorum hakkımızı yedirmeyiz. hakkımı çiğnetmeyiz.

YUNANİSTAN BAŞBAKANI BALTAYI TAŞA VURMUŞ

- Hakkımıza ve hukukuna göz koyanları da gözünü oyarız. Hak demek şeref demektir. Şerefimiz için de seve seve şehadeti göze alacağımız akıllarından çıkarmamalıdır. Yunanistan Başbakanı baltayı taşa vurmuş, yalnız değiliz; Allahımız var, milletimiz var, ulaşacağımız zaferlerimiz var. Karnı acıkan katık istemez, uykusu gelen yastık istemez, hedefe kilitlenen rüzgar beklemez.

ZİLLET PARTİLERİNİN BİRBİRLERİNE GÜVENİ KALMADI

- Geçtiğimiz pazar günü ikinci tur görüşmelerine başlayan zillet partilerinin ortak açıklamalarından yine bir sonuç çıkmamıştır. Bu acizler koalisyonu su kaynatmıştır. Zillet partilerinin birbirine güveni kalmamıştır. Her birinin gündemi farklıdır. Diyorum ki bunlardan ne köy ne kasaba olur. Gösterecekleri adayları Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı olacakmış. Yüksek uçan alçak düşer, eğreti ata binen erken düşer. 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacağını da mutlaka görecekler.

KILIÇDAROĞLU'NUN DURUMU KRİTİK

- Kılıçdaroğlu'nun durumu kritiktir. Cumhurbaşkanı adayı olmak için gözünü hırs bürümüştür. Bizim için sorun yoktur. İP başkanının Kılıçdaroğlu'na şükran duyacağını söyledikten sonra, 31 Mart'ta borçlarını ödediklerini söylemesi taktik bir hamledir. HDP ile masa altında el ele tutuşup, masa üstünde restleşenlerin itibarı sıfırdır. Biz kimin ne olduğunu neyi hedeflediklerini iyi biliyoruz. Hiç kimse bize hikaye anlatmasın.

DNA TESTİ İSTERKEN HİÇ UTANMADIN MI?

- CHP'nin gazeteci kisveli teröristi Mersin'de polisevini hedef almıştır. CHP demek HDP demektir. HDP demek PKK demektir. Bu hain terörist CHP gazeteci olarak sahip çıktığı bir katildir. Devletin açıklamasına güvenmeyip PKK'nın açıklamasına itibar eden Kılıçdaroğlu, duyanları bu kadar da olmaz şekilde DNA testi istedi. Kılıçdaroğlu sen kimin yanındasın. DNA testi isterken hiç mi utanmadın? Bu kadar istekliysen kendi DNA testini yaptırırsan kendi ölmüş teröristin DNA testini de görmüş olursun. Haine merhamet mazluma ihanettir. Terör örgütlerine merhamet haramdır. Bu zillet ittifakını milletimizin şaşmaz iradesine havale ediyoruz. MHP ve Cumhur İttifakı şer cepheyle sonuna kadar mücadele edecektir.

BAŞÖRTÜSÜ MESELESİ ÇÖZÜLMÜŞ BİR MESELE

Grup toplantısı sonrası soruları yanıtlayan MHP lideri Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışıyla ilgili soruya yanıt verdi. Bahçeli, "Başörtüsü meselesi, Türkiye'de 414 milletvekilinin katılımıyla çözülmüş bir meseledir. Şimdi helalleşme kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin bir manası yoktur. MHP geçmiş dönemde başörtüsü konusunda vermiş olduğu Meclis kararının arkasında durur, yeni karara da ihtiyaç olmadığını söyler. Kılıçdaroğlu, başörtüsüne bu kadar hassasiyet gösteriyorsa milletvekillerinden başlasın." dedi.