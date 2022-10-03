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  • Abdülkadir Selvi, köşesinde bir anket yayımladı gören herkes kahkahayı bastı

Abdülkadir Selvi, köşesinde bir anket yayımladı gören herkes kahkahayı bastı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  "Abdülkadir Bey köşende gereğini yapacaksın. Ahmet Bey (Hakan) gereğini yapıyor" dedi. Bugün köşesinde anket sonucu yayınlayan Selvi, AKP'nin oy oranını 39.7, ikinci sıradaki CHP'nin oy oranını da 14.7 olarak açıkladı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 10:30
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Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, canlı yayında Erdoğan’dan aldığı talimatın ardından işbaşı yaptı. Köşesinde bir anket yayımladı gören herkes kahkahayı bastı

Abdülkadir Selvi, köşesinde bir anket yayımladı gören herkes kahkahayı bastı
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Haber3'te yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir televizyon kanalının canlı yayınında Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye yönelik, "Abdülkadir Bey köşende gereğini yapacaksın. Ahmet Bey (Hakan) gereğini yapıyor" sözlerini sarf etti. 

AKP iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, aldığı talimatın gereğini yaparak Optimar tarafından yapılan son seçim anketinin sonuçlarını köşesinden açıkladı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin aktardığına göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarında artış görüldü.

22 - 26 Eylül tarihleri arasında 2 bin 231 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan ankette "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a oy vereceğim" diyenlerin oranı yüzde 39.7’ye yükseldi. Aynı şirketin bir ay önceki araştırmasında Erdoğan’a destek yüzde 36.48’di.

"Kılıçdaroğlu" diyenlerin oranı ise yüzde 14.7’ye yükseldi. Bir ay önceki yüzde 14.5 olan desteğini 0.2 puan artıran Kılıçdaroğlu, ikinci sıraya yerleşti. 

Üçüncü sırada yüzde 13.4'le Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bulunurken, onu yüzde 8.6'yla Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş izledi. 

 MHP lideri Devlet Bahçeli'nin oy oranı ise yüzde 8.3 olarak belirlendi. 

 

 

 

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Yurttas
3.10.2022 11:58
Futbol takimlari degil partiler , zorluklar icinde yasayan seyirciler karar verecek HAKEM ALTADILMIS HALK  
 
izmirli
3.10.2022 11:56
atma recep din kardeşiyiz  
 
Yaşar pektaş
3.10.2022 11:53
Tabi gerçekler bazılarının karnını ağrıtır Fondaşkarın yaptığı anketlete bakın, uçukmu uçuk biz onlara gülmüyoruz sadece acıyoruz  
 
TÜM YORUMLAR (31)
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