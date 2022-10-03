Abdülkadir Selvi, köşesinde bir anket yayımladı gören herkes kahkahayı bastı

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir televizyon kanalının canlı yayınında Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye yönelik, "Abdülkadir Bey köşende gereğini yapacaksın. Ahmet Bey (Hakan) gereğini yapıyor" sözlerini sarf etti.

AKP iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, aldığı talimatın gereğini yaparak Optimar tarafından yapılan son seçim anketinin sonuçlarını köşesinden açıkladı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin aktardığına göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarında artış görüldü.

22 - 26 Eylül tarihleri arasında 2 bin 231 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan ankette "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a oy vereceğim" diyenlerin oranı yüzde 39.7’ye yükseldi. Aynı şirketin bir ay önceki araştırmasında Erdoğan’a destek yüzde 36.48’di.

"Kılıçdaroğlu" diyenlerin oranı ise yüzde 14.7’ye yükseldi. Bir ay önceki yüzde 14.5 olan desteğini 0.2 puan artıran Kılıçdaroğlu, ikinci sıraya yerleşti.

Üçüncü sırada yüzde 13.4'le Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bulunurken, onu yüzde 8.6'yla Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş izledi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin oy oranı ise yüzde 8.3 olarak belirlendi.