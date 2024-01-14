MHP lideri Devlet Bahçeli’ye çağrım var

23-25 Aralık 2023’te Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 kahraman askerimiz şehit oldu.

12 Ocak 2024’te de Pençe-Kilit hava destekli kara harekâtı bölgesinden acı haber geldi.

9 kahraman askerimiz şehit oldu 4 kahraman askerimiz ağır yaralandı.

Terörü de terörist sevicileri de lanetliyorum

Peşinen söyleyeyim:

Bu şehitlerimizin sorumlusu PKK’ya destek veren Amerika’dır Avrupa ülkeleridir.

Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 yıldır dış politikada yaptığı hatalar zincirinin de geldiği nokta budur.

Şu hatırlatmaları da yapayım ki Erdoğan’ın sorumluluğu netlik kazansın.

5 Ekim 2023’te Reuters’a konuşan bir Millî Savunma Bakanlığı kaynağı, sosyal medyada görüntüleri paylaşılan SİHA’nın Türkiye’ye ait olmadığını açıkladı.

Aslında bu yalanlamanın kaynağının cumhurbaşkanlığı olduğu ‘Tek Adam Rejimi’nde çok açıkça bellidir.

Bu yalanlamanın yalan olduğunu Wall Street Journal gazetesine konuşan Amerikalı yetkili şöyle açıkladı:

“Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) ait F-16 savaş uçağı, Suriye’de Türkiye’ye ait silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdü.”

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder da teyit etti:

“Amerikan kuvvetlerine 500 metre kadar yakına gelen SİHA, potansiyel bir tehdit oluşturdu ve meşru müdafaa amacıyla Türkiye’ye ait SİHA’yı vurduk.”

Amerika’nın müttefiki Türkiye’ye yönelik bu korkunç ihaneti Erdoğan kabinesi tarafından ört bas edilemedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SİHA’nın Türkiye’ye ait olduğunu kabul etmek zorunda kalınca şöyle tepki gösterdi:

“Biz Amerika’yla NATO’da beraber değil miyiz? Beraberiz.

Peki bizim SİHA’mızı Amerika düşürdü mü? Düşürdü.

Biz seninle NATO’da nasıl beraberiz ya?

Nasıl böyle bir şey yapabilirsin?

Aramızda güvenlik sorunu var.

NATO müttefiki olarak bize karşı oynanan bu tiyatroyu sadece acı bir tebessümle karşılıyoruz.”

Kınamanın ve tepkinin şiddeti de tarihimizde görülmedik şekilde sert oldu:

-“Acı bir tebessüm…”

Bu sert açıklama üzerine Amerika Başkanı Biden o gece korkudan uyku uyuyamadı.

Sonra ne oldu?

Erdoğan da kabinesi de mışıl mışıl uyudu…

Uyanık kalabilir miydi? Evet kalabilirdi.

Amerika’ya tepki gösterebilir miydi? Evet gösterebilirdi.

Türkiye’nin eline geçen müthiş fırsat ortaya şöyle çıktı.

Rusya-Ukrayna savaşını gerekçe gösteren Amerika, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üye yapılacağını açıkladı.

Cuma namazı çıkışında Erdoğan’dan göstermelik tepki geldi.

17 Mayıs 2022’de, “Evren'in yaptığı hatayı Erdoğan da yapmamalı” başlıklı yazım var.

26 Kasım 2022’de, “Türkiye 3. fırsatı asla kaçırmamalı” başlıklı yazım var.

17 Mayıs 2022’de “İddia ediyorum, göreceksiniz, Erdoğan kabul edecek” başlıklı TİK-Tok paylaşımım var.

Şimdi tekrar Erdoğan’a diyorum ki;

Amerika ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri PKK ve FETÖ terörüne destekten vazgeçmezlerse, AB, Türkiye’yi tam üye almazsa, Amerika F-35 projesine Türkiye’yi almaz, hain Fethullah Gülen’i iade etmezse;

İsveç’in NATO’ya üyeliğine asla onay verme.

Ve Erdoğan, Amerika’ya bir kez daha teslim olarak 31 Mart’ta Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay verdi, AKP ve MHP oylarıyla Meclis’te kabul edildi.

Ve Erdoğan’ın onayladığı İsveç'in NATO'ya kabulüne ilişkin teklif de 26 Aralık 2023’te TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

İddiamda haklı çıktım.

Çünkü; Erdoğan’ın ve ailesinin mal varlığı Amerika’ya olan teslimiyetçi hâli direnmeyi mümkün kılmadı.

Değerli okurlarım,

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesine yürekten destek veriyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa, ailelerine ve Türk Milletine sabır diliyorum.

Ancak sözde müttefik hain Amerika, Suriye’nin kuzeyinde egemen olup şerefsiz, alçak PKK ve uzantısı PYD-YPG’ye destek verdikçe bu terör bitmez, bitirilemez.

MHP lideri Devlet Bahçeli’ye Şehitlerimizin hatırı için çağrım var:

Erdoğan’a; İsveç’in NATO’ya üyeliğini reddettir. Ve Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyine kara harekâtını geri adım atmayacak şekilde başlattır.