MHP, aday listesini YSK'ya teslim etti

MHP, milletvekili aday listesini YSK’ya teslim etti. Yalçın ve Yıldız, YSK çıkışında açıklamada bulundu. Semih Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi olarak 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimlerle ilgili milletvekili aday listesini teslim ettiklerini söyleyerek, "Vatanımıza, milletimize, partimize, Cumhur İttifakı’na hayırlı olsun temennisini dile getiriyorum. Yoğun bir milletvekili aday adayı talebi içerisinde MHP bünyesinde kurulan 4 kişilik bir seçici komisyonu, ince eleyip sık dokumak suretiyle 600 kişilik bir aday listesini ortaya çıkarmıştır. Bin 894 kişinin adaylığının kabul edilmesiyle birlikte bunlar içinden 600 kişinin seçilmiş bulunması ve bunun şu anda aziz milletimize takdim edilmesi bizim için bir mutluluk kaynağıdır. Yakın zaman dilimi içerisinde bu aday arkadaşlarımızla birlikte halkımızın karşısına çıkmak suretiyle Türk siyasetine hizmet etme gayreti içerisinde olacağız" dedi.

'İTTİFAK OYLARI İLE BARAJ SIFIRA İNDİRİLMİŞTİR'

Feti Yıldız ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre bugün itibarıyla 123 siyasi parti mevcut olduğunu belirterek, "Bunlardan 36'sı seçimlere katılma şartlarını taşımaktadır. Seçimlerde 64 milyon vatandaşımız, 196 bin sandıkta oy kullanacaktır. Bilindiği gibi siyasi partiler demokrasinin örgütlü yanını, seçimler de millet egemenliğinin görünür yanını ortaya koyan araçlardır. Türk Tipi Başkanlık Sistemi, yürütmenin oluşumu için siyasi partileri ittifak yaparak seçime girmeyi özendirmiştir. Cumhur İttifakı olarak Milletvekili Seçimi Kanunu’nda yaptığımız değişiklikle 12 Eylül ara rejimi ürünü olan 'yüzde 10' seçim barajı 'yüzde 7’ye düşürülmüştür. İlk defa bu seçimde uygulanacaktır. Yine seçim barajının hesaplanmasında ittifak oylarının toplamı esas alındığından baraj bir yanıyla sıfıra indirilmiştir. Böylece istikrarı örselenmeden daha fazla partinin ve fikrin yasama organında temsil edilmesi amaçlanmıştır" dedi.

'CHP'YE İLTİCA ETMİŞLERDİR'

Yıldız, oy verme hakkının sapmasına yol açan artık oy uygulamasının Cumhur İttifakı'nın yasa değişikliği ile ortadan kaldırıldığını söyleyerek, "Bu değişiklik kendini var eden siyasi partiye ihaneti bir meta gibi pazarlayan, demokrasimizi dejenere eden, pazarlık amacıyla kurulan tüm yapıların planlarını alt üst etmiştir. Sonuç olarak bu yapılar hepinizin bildiği gibi hep birlikte CHP’ye iltica etmişlerdir. Bir partiden tek listeyle seçime girilmesini aritmetik olarak, en avantajlı formül olarak sunanlara şimdilik şunu söylüyoruz; Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurumsal kimliğinin her türlü matematik formülünün üzerinde olduğunu hatırlatırız. Milli ve üniter bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milleti’nin iradesini yaşatmak bizim varlık sebebimizdir. 14 Mayıs’ta milletimiz tercihini Türkiye’nin yükselişi için başlatılan atılımların devamından ve yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapmak iradesinden yana kullanacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk Tipi Başkanlık Sistemi’nde 2’nci kez cumhurbaşkanı seçilecektir. Önümüzdeki dönemde ülkemizin yeni, sivil, demokratik yönetimle inşa edilmiş sade bir Anayasa’ya kavuşması için Gazi Meclis’e nitelikli bir çoğunlukla gireceğiz" ifadelerini kullandı.

(Kaynak: DHA)