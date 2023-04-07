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MHP Sinan Ateş cinayetinde aranan kişiyle aynı evde olduğu tespit edilen Olcay Kılavuz’u yeniden aday gösterdi

(ana başlık)Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan Tolgahan Demirbaş ile aynı evde çıkan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz yeniden aday oldu. MHP, Kılavuz’u 4. sıradan aday gösterdi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 09:13
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MHP Olcay Kılavuz'u Mersin'de yeniden aday yaptı

MHP Sinan Ateş cinayetinde aranan kişiyle aynı evde olduğu tespit edilen Olcay Kılavuz’u yeniden aday gösterdi
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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’i öldüren tetikçiyi kaçırmakla suçlanan Tolgahan Demirbaş'ı evinde sakladığı öne sürülen MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, partisinin 28’inci dönem milletvekili aday listesinde yeniden yer aldı.

Ancak Kılavuz, kendisine listede 4’üncü sıradan yer bulabildi. Kılavuz 2018 seçimlerinde ise Mersin’den birinci sırada aday gösterilmişti.

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in suikast sonucu öldürülmesinden önce konum bilgisi paylaşmak ve tetikçi Eray Özyağcı'yı kaçırmakla suçlanan tutuklu sanıklardan eski Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un da bulunduğu evde gözaltına alınmıştı. Demirbaş’ın Kılavuz’un da oluğu evde yakalanmasına ilişkin polislerin tuttuğu tutanağın "kaybolduğu” ortaya çıkmıştı.

MHP MERSİN’DE 2 MİLLETVEKİLİ ÇIKARMIŞTI

MHP bir önceki genel seçimde Mersin’den 2 milletvekili çıkarabilmişti.

13 milletvekili çıkaran Mersin'de son seçimde vekilliklerin 4'ünü AKP, 3'ünü CHP kazanırken 2’şer vekillik de İYİ Parti ve HDP’ye gitmişti.

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