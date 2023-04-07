Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi MHP’li Olcay Kılavuz, 1. sıradan seçilme ihtimali düşük olan 4. sıra adaylığına kaydırıldı

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’i öldüren tetikçiyi kaçırmakla suçlanan Tolgahan Demirbaş'ı evinde sakladığı öne sürülen MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, partisinin 28’inci dönem milletvekili aday listesinde yeniden yer aldı.
Ancak Kılavuz, kendisine listede 4’üncü sıradan yer bulabildi. Kılavuz 2018 seçimlerinde ise Mersin’den birinci sırada aday gösterilmişti.
MHP bir önceki genel seçimde Mersin’den 2 milletvekili çıkarabilmişti.
13 milletvekili çıkaran Mersin'de son seçimde vekilliklerin 4'ünü AKP, 3'ünü CHP kazanırken 2’şer vekillik de İYİ Parti ve HDP’ye gitmişti.
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