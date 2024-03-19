MHP’den Ümit Özdağ’a ağır sözler

MHP’nin 14. Olağanüstü Kurultayı’nda 11.kez Genel Başkan seçilen Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel seçimleri kastederek “son seçimim” çıkışına “bırakamazsın” diyerek karşılık vermişti.

“Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın” diyen Bahçeli, “O yüzden Cumhur İttifakı olarak yanındayız, beraberiz. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz. Allah’a emenet olun” ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin Erdoğan'a yönelik bu sözlerine en sert tepki Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan gelmişti.

“ERDOĞAN TÜRKİYE’Yİ NEDEN KURTARACAK”

Bahçeli'nin söz konusu sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşan Özdağ mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurtarıcı lider Atatürk’tür. Erdoğan Türkiye’yi neden kurtaracak? Erdoğan AKP genel başkanı olarak kurtarıcı lider ise MHP’ye ne gerek var? Kapatın partiyi, Ak Parti’ye katılın. Sevgili Türk Milliyetçileri, sevgili MHP’li kardeşlerim, sizleri seçimlerden sonra PKK ile 2. Müzakere sürecini başlatacağı, Anayasamızın ilk üç maddesini değiştirmeye çalışacağı anlaşılan AK Parti’ye değil, Zafer Partisi’ne oy vermeye davet ediyorum."

Özdağ’ın açıklamalarına MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’dan yanıt geldi.

MHP’li Büyükataman, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“CHP İLE GİZLİ PROTOKOL İMZALAYAN SÖZDE MİLLİYETÇİ”

“Türk devletinin ciddiyetinden habersiz, Milliyetçi Hareket Partisinin Milli duruşunu idrak edemeyen, devlet görevini eline yüzüne bulaştırıp kaçan Öztürk Yılmaz’ın Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli ve partimizle ilgili sözleri düpedüz soytarılıktır.

Ayrıca, Türk kelimesine dahi alerji duyan, Atatürk’ün CHP’sini kandile, Türk ve Türkiye düşmanı karanlık şebekelere teslim eden Kılıçdaroğlu ile gizli protokoller imzalayarak milletimizin iradesini pazarlayan sözde milliyetçi Özdağ’ın sözleri ise ikiyüzlülüğün daniskasıdır.

“UFAKÇI ZİHNİYET”

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin taşıdığı Türklük şuuru, Milliyetçi Hareket Partisi’nin misyonu, Cumhur İttifakının duruşu, sizin ufakçı ve satılık zihninizin idrak edebileceği seviyenin çok ötesindedir.

MHP’ye ve liderimize saldırmak haddiniz değildir. Atatürk’ün ismini ağzınıza almanız istismar çabanızdan başka bir şey değildir.

Sizin piyonluğuna soyunduğunuz efendilerinizin de sizin de maskeniz 14 ve 28 Mayıs’ta bizzat Türk milleti tarafından düşürülmüştür.

Sinsi hesaplarınız her zaman olduğu gibi yine büyük Türk milletinin iradesiyle yerle bir olmaya mahkûmdur.”