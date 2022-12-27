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Microsoft çalışanı yanlışlıkla duyurdu. Bir uygulamaya güncellemeler geliyor

Bir Windows çalışanı kendi sosyal medya hesabından bir tweet attı ve yakında Not Defteri uygulamasına gelecek olan güncellemeyi yanlışlıkla duyurmuş oldu.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 16:13
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Microsoft çalışanı Not Defteri'ne gelecek güncellemeleri yanlışlıkla duyurdu

Microsoft çalışanı yanlışlıkla duyurdu. Bir uygulamaya güncellemeler geliyor
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Bir Microsoft çalışanı yanlışlıkla Windows 11'in Not Defteri uygulamasının sekme özelliği kazanmak üzere olduğunu açıkladı. Microsoft'ta kıdemli bir ürün müdürü olan çalışan, Not Defteri'nin sekmeli bir sürümünün fotoğrafını yayınladı ve “Windows 11'de Not Defteri'nde artık sekmeler var” diyerek hoparlör emojisiyle duyuru yaptı.

Bahsi edilen Tweet dakikalar sonra silindi. Windows Central ve birkaç Windows kullanıcısı silinmeden önce bu hatayı fark etti. Not Defteri ekran görüntüsü, “Gizli Özellikleri tartışmayın veya ekran görüntüsü almayın” şeklinde bir Microsoft dahili uyarısı içerdi. 

Not Defteri, bu yılın başlarında Dosya Gezgini'ne sekmeler eklemesinden sonra sekmeli bir arayüze sahip ilk yerleşik Windows 11 uygulaması olacağı belirtildi. Microsoft, ilk olarak dört yıl önce Setler adlı bir özellikle tüm Windows 10 uygulamalarında sekmeleri test etmişti. Bu testler, Not Defteri ve Dosya Gezgini içindeki sekmeler için desteği içerdi, ancak Microsoft projeyi iptal etti ve Windows 10 ile son kullanıcılarına dağıtmadı.

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