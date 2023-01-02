Microsoft'un dava tarihi belli oldu. Federal Ticaret Komisyonu tarafından soruşturma başlatılmıştı

Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Microsoft’un Xbox’ının Activision oyunlarına özel erişim elde etmesini sağlayacağını belirtti ve satın alma işlemine bloke koyulmasını talep etti. Microsoft, anlaşmanın hem oyunculara hem de oyun şirketlerine fayda sağlayacağını söyleyerek, on yıl boyunca Sony de dahil olmak üzere rakiplerine “Call of Duty” oyunları sağlamak için FTC ile yasal olarak bağlayıcı bir onay kararı imzalamayı teklif ettiğini belirtti.

Microsoft’un oyun pazarına hakim olabileceği korkularını yatıştırmak için sunulan tavizler davanın seyrini değiştirebilir.

Sony, anlaşmanın yalnızca rekabet etme kabiliyetine zarar vermeyeceğini, aynı zamanda tüketicilere oyun için daha az seçenek ve geliştiricilere nerede yayınlanacakları konusunda daha az seçenek bırakacağının altını çizdi. Microsoft açıklamalarında ”yeri doldurulamaz içeriği yüksek fiyat ile satın alarak rekabeti öldüren bir şirket.” ifadelerine yer verdiğini ifade etti.

Microsoft, defalarca Call of Duty’i Sony’nin PlayStation’ında tutma sözü verdiğini ve dahası, oyunun Sony’nin söylediği gibi olmazsa olmaz olmadığını söyledi. Ek olarak Microsoft, oyunun şu anda herhangi bir abonelik hizmetinde bulunmadığını ve gelecekte Xbox hizmetine eklenmesinin Sony’ye zarar vermeyeceğinin altını çizdi.