Şiddetli baş ağrılarıyla ortaya çıkan migren şikayetlerinde kişiler ağrılarını hafifletmek için ağrı kesici özellik taşıyan bazı bitki çaylarını tercih ediyor. Peki, migrene ne iyi gelir? Hangi bitki çayı baş ağrısına iyi geliyor?

HANGİ BİTKİ ÇAYI BAŞ AĞRISINA İYİ GELİYOR?

Baş ağrınızı yatıştırmak için hazırlayacağınız bitki çayına nane, zencefil, fesleğen, papatya ve rezene ekleyebilirsiniz.

Bitki çayına ekleyeceğiniz nane ve zencefil sinir sisteminizi rahatlatırken, fesleğen ve papatya, kaygınızı azaltacak, rezene ise şişkinlik ve sindirim sorunlarına bağlı baş ağrılarını azaltmaya yardımcı olacaktır.

Bitki çayı hazırlamak için, zencefil ve fesleğen yapraklarını 2 bardak sıcak suda demleyin.

Demlediğiniz bu karışımı karışımı süzüp içine 1 çay kaşığı rezene tohumu, nane yaprağı ve yarım çay kaşığı papatya ekleyin.

Bu karışımı tatlandırmak için içine bal da ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız bu bitki çayını düzenli olarak tüketmek migren kaynaklı baş ağrılarının dinmesine doğal bir çözüm olacaktır.

Alerji ve sağlık durumunuzu göz önünde bulundurarak öncelikle uzman bir doktora başvurmalı daha sonrasında alternatif doğal çözümlere başvurmalısınız.