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Mikrosoft TikTok konusunda uyardı: Tehlikeli

Mikrosoft, sosyal medyanın en çok kullanılan uygulamaları arasında yer alan TikTok hakkında önemli açıklamalarda bulundu. TikTok'un önemli güvenlik açıklarının bulunduğunu ve hackerların bu güvenlik açıklarını saniyeler içerisinde çözebileceğini ifade etti.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 13:44
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Mikrosoft TikTok'da güvenlik açıkları bulunduğunu hackerların saniyeler içinde hesaplara erişebileceğini açıkladı

Mikrosoft TikTok konusunda uyardı: Tehlikeli
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Dünyada en çok kullanılan teknolojik ürünlerin şirketi Microsoft, sosyal medya uygulamalarından biri olan TikTok hakkında bazı açıklamalarda bulundu. TikTok’ta çok ciddi güvenlik açıkları tespiti yapan Microsoft, hackerların t ek bir hareketle kullanıcıların hesaplarının saniyeler içerisinde ele geçirilebileceğini ifade etti.

TikTok’un Android uygulamasında görülen bu özelliğin kullanıcılara ait verileri hem çaldığı hem de değiştirdiği ifade edildi.

Yapılan son açıklamalarda uygulamalardaki açıkların kapatıldığı ve artık bir sorun kalmadığı ifade edildi.

Güvenlik açıkları sebebiyle hacklerlar hesaplara ulaştığında video yükleme, diğer kullanıcılara mesaj atma ve özel videoları görüntüleme gibi temel işlevlere erişebilmektedir.

Öyle ki bu konu hakkında iki ay önce ABD Federal İletişim Komisyonu’nun (FCC) liderlerinden biri, Apple ve Google’dan TikTok’u uygulama mağazalarından kaldırmalarını istedi.

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