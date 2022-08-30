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Mehmet Ali Erbil TikTok videosu çekti. Ne yaptığına kimse anlam veremedi

TikTok hesabı açan 65 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yeni bir paylaşım yaptı. Erbil’in TikTok'ta yayınladığı garip hareketler yaptığı videosuna hiç kimse anlam veremedi. 

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 15:07
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 15:27
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Mehmet Ali Erbil'den bir garip TikTok videosu! Hiç kimse anlam veremedi

Mehmet Ali Erbil TikTok videosu çekti. Ne yaptığına kimse anlam veremedi
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile kllibinde oynadığı Ece Ronay arasında taciz mesajları krize sebep olmuştu. TikTok fenomeni Ece Ronay Erbil'in mesajlarını ifşa edince ortalık karışmıştı. Mehmet Ali Erbil bu süreçte "TikTok'ta üstlerini açarak meşhur oluyorlar" diyerek olayı başka bir boyuta getirmişti. 

65 yaşındaki Mehmet Ali Erbil de çok geçmeden TikTok'a girdi ve peş peşe videolarını yayınlamaya başladı. Erbil'in garip hareketleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Mehmet Erbil garip hareketlerinden sonra "TikTokçu geldi hanım" dediği anları paylaştı. Bu anlara binlerce yorum geldi.

Erbil'e yapılan yorumlarda "Size yakışmıyor"," Kaç yaşında insansınız hiç yakışıyor mu?", "Ece Ronay'a laf ediyordunuz" yorumları ağırlıktaydı.
 

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