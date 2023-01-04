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Muğla Milas SYDV geçici 11 işçi alacak

Muğla Milas Sosyal Yardımlaş ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere geçici 11 personel alacak. Son başvuru tarihi 5 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 07:05
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Muğla Milas Sosyal Yardımlaş ve Dayanışma Vakfı (SYDV) geçici 11 işçi alacak

Muğla Milas SYDV geçici 11 işçi alacak
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İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Muğla Milas Sosyal Yardımlaş ve Dayanışma Vakfı (SYDV), temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere geçici 11 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 5 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRAACAT KOŞULLARI
*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
*Proje kapsamında okur yazar olmak ancak engelli ve yaşlı bakımı konusunda tecrübeli olmak
*Erkek adaylar için en az B smifi sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araba kullanabiliyor olmak.
*25-50 yaş aralığında olmak
*Kişinin herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması(SSK-Bağkur-Emekli Sandığı)
*Adli sicil kaydının olmaması
*Seyahat etmesine engel bir durumu bulunmamak
*Başvuru tarihi itibariyle Milas ilçe smırları içerisinde ikamet ediyor olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
*İkametgâh Belgesi
*Ehliyet
*Adli Sicil Kaydı
*Ehliyet Fotokopisi
*Saglik Raporu
*İletişim Bilgileri

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﻿Muğla Milas SYDV geçici 11 işçi alacak
﻿Muğla Milas SYDV geçici 11 işçi alacak
﻿Muğla Milas SYDV geçici 11 işçi alacak
﻿Muğla Milas SYDV geçici 11 işçi alacak
﻿Muğla Milas SYDV geçici 11 işçi alacak
﻿Muğla Milas SYDV geçici 11 işçi alacak
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