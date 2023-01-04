﻿Muğla Milas SYDV geçici 11 işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Muğla Milas Sosyal Yardımlaş ve Dayanışma Vakfı (SYDV), temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere geçici 11 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 5 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRAACAT KOŞULLARI
*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
*Proje kapsamında okur yazar olmak ancak engelli ve yaşlı bakımı konusunda tecrübeli olmak
*Erkek adaylar için en az B smifi sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araba kullanabiliyor olmak.
*25-50 yaş aralığında olmak
*Kişinin herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması(SSK-Bağkur-Emekli Sandığı)
*Adli sicil kaydının olmaması
*Seyahat etmesine engel bir durumu bulunmamak
*Başvuru tarihi itibariyle Milas ilçe smırları içerisinde ikamet ediyor olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
*İkametgâh Belgesi
*Ehliyet
*Adli Sicil Kaydı
*Ehliyet Fotokopisi
*Saglik Raporu
*İletişim Bilgileri
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