﻿Eskişehir Estram 50 işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre;Eskişehir Estram, bünyesinde otobüs şoförü olmak üzere 50 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 5 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1. Türk Vatandaşı Olmak,

2. Erkek / Kadın adaylar başvurabilir,

3. En az i kokul Mezunu,

4. E sinifi (eski), D sınıfı (yeni) ehliyete sahip olmak,

5. SRC 2 belgesine sahip olmak,

6. Psikoteknik belgesine sahip olmak,

7. Görevlerini yapmaya engel sağlık sorunu olmayan; Devlet hastanelerinden alınacak (Psikiyatri bölümü dahil) "Toplu Taşıma Otobüs Şoförü olabilir" ibareli Heyet raporu almak

8. Ayrıca; 28.04.2018 tarih ve 2018/11608 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "il özel idareler, Belediyeler, Bağlı Kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerinin gördürülmesine ilişkin usul ve esaslar" yönetmeliğinin Madde 4 de belirtilen nitelikleri taşıması gerekmektedir.



BASVURU İÇİN GEREKEFBELGELER

1. Başvurular [email protected] posta adresinc CV gönderilmesi yolu ile yapılcak olup, uygun bulunan adayların mülakat süreci işletmemiz tarafından gerçekleştirilecektir.