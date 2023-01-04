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Eskişehir Estram 50 işçi alacak

Eskişehir Estram, bünyesinde otobüs şoförü olarak istihdam etmek üzere 50 işçi alacak. Son başvuru tarihi 5 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 14:13
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Eskişehir Estram 50 personel alacak

Eskişehir Estram 50 işçi alacak
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İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre;Eskişehir Estram, bünyesinde otobüs şoförü olmak üzere 50 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 5 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
1. Türk Vatandaşı Olmak,
2. Erkek / Kadın adaylar başvurabilir,
3. En az i kokul Mezunu,
4. E sinifi (eski), D sınıfı (yeni) ehliyete sahip olmak,
5. SRC 2 belgesine sahip olmak,
6. Psikoteknik belgesine sahip olmak,
7. Görevlerini yapmaya engel sağlık sorunu olmayan; Devlet hastanelerinden alınacak (Psikiyatri bölümü dahil) "Toplu Taşıma Otobüs Şoförü olabilir" ibareli Heyet raporu almak
8. Ayrıca; 28.04.2018 tarih ve 2018/11608 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "il özel idareler, Belediyeler, Bağlı Kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerinin gördürülmesine ilişkin usul ve esaslar" yönetmeliğinin Madde 4 de belirtilen nitelikleri taşıması gerekmektedir.
 

BASVURU İÇİN GEREKEFBELGELER
1. Başvurular [email protected] posta adresinc CV gönderilmesi yolu ile yapılcak olup, uygun bulunan adayların mülakat süreci işletmemiz tarafından gerçekleştirilecektir.

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