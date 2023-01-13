Millet İttifakına seçim kazandıracak hamle

Bugün Türkiye’de ekonominin bu duruma gelmesinin baş sorumlularından eski AKP’li Ali Babacan ile Türkiye’nin dış politikada saygınlığını bitiren eski AKP’li Ahmet Davutoğlu muhalif kanatta güya AKP karşıtlığı yapıyor.

Güya diyorum çünkü özellikle son dönemde yaptıkları açıklamalarla millet ittifakında çatlak oluşturdukları yetmiyormuş gibi, cumhur ittifakının ekmeğini yağlıyor, ballıyor, allıyor pulluyor.

2015 başbakanlık seçimlerinde yüzde 49 oyu kendisinin aldığını sanan ancak şu an yüzde 1 oy belki alabilecek Davutoğlu çıkmış, seçilen cumhurbaşkanı üzerinden imza yetkisi olacağını iddia ediyor.

Yetmiyor bir de tehdit ediyor: Seçilip sözümüzü dinlemezse kriz olur.

Bak sen!

Daha neler neler!

Yüzde 50’den fazla oy alarak AKP’nin 21 yıllık iktidarına son verecek seçilmiş cumhurbaşkanı, Suriye bataklığına bizi sürükleyen, yüzlerce askerimizin şehit olmasının baş sorumlularından Davutoğlu’nun sözünü dinleyecekmiş!

Evet koalisyonlar demokratik yönetimlerdir ancak senin yüzde 1’lik söz hakkına karşılık geri kalan yüzdenin söz hakkı ne olacak.

Sadece adaya oy veren seçmenin oy hakkı ne olacak.

Bu nasıl bir demokrasi anlayışıdır.

AKP’yle siyasete başlarsan, demokrasi anlayışın da böyle oluyor işte.

“Demokrasi bizim işin amaç değil araçtır” dememiş miydi sayın Erdoğan zamanında?

Diğer taraftan Babacan çıkmış, “6’lı masa benim adım üzerinde mutabık kalırsa seçimi rahat kazanırım, ülkeyi de çok iyi idare ederim” diyor.

Senin ekonomi politikalarının öngörüsüzlüğü nedeniyle bugün işsiz, aşsız, hayalsiz kalan hangi CHP’li hangi İYİ Partili sana oy versin?

AKP’nin oyunu böleceğini falan zannediyor Babacan?

Allah herkese böyle bir hayal dünyası nasip etsin!

Bu cehennemde mutlu olmanın tek yolu bu!

Bu sözleriniz; AKP’nin oylarını bölmüyor, size geçmişten beri muhalif olan CHP ve İYİ Parti seçmenini küstürüyor sadece.

Bir de bu iki siyasi lider, CHP’den ve İYİ Parti’den garanti milletvekillikleri istiyorlar.

Yahu sizin garanti seçilmeniz için CHP’nin en çok oy aldığı yerlerde aday gösterilecek bir Gelecek Partiliye, DEVA Partiliye oy vermek için CHP seçmeni nasıl ikna edilecek acaba?

AKP’nin ekonomi ve dış politikasını eleştiren hangi muhalif seçmen size oy verecek?

Zaten ittifaklar bazı çıkmazlarla uğraşırken bir de bu yönde açıklamalar kime yarıyor, kimin işine geliyor ve neden yapılıyor?

Bir yanda geniş halk kitlesi tarafından CHP’nin adayı olması istenilen ancak Kılıçdaroğlu tarafından baskılanan Ekrem İmamoğlu’nun oy alabileceği kitleden İYİ Partinin adayı olması istenen Mansur Yavaş’ın oy alamayacağı iddiası.

Diğer tarafta ise tam tersi durum.

Böylesine kritik bir dönemde bu yönde açıklamalar yapanların millet ittifakında yer alması yarardan çok zarar getiriyor.

Zaten CHP ve İYİ Parti’den fazlasına gerek yoktu!

İYİ Parti AKP’li seçmenden rahatlıkla oy alabilecek bir parti, CHP de İYİ Parti’ye oy vermeyecek bir kitleden oy alabilecek partiyken ne gerek var AKP artıklarıyla yola devam etmeye?

HDP faktöründen bahsediliyor her yerde?

AKP’nin koalisyon ortağı milliyetçi MHP iken AKP’ye oy verme potansiyeli bulunan HDP, rahatlıkla İYİ Parti’nin koalisyonda olduğu ittifaka da oy verebilir.

Ancak ilk seçimde tartışmalara neden olacak bir millet ittifakı adayının AKP ve Erdoğan’a yarayacağı bir realite.

CHP’nin seçmeni ona oy vermem diyor İYİ Partini seçmeni diğerine deyip duruyor.

Eğer 21 yıllık AKP tahakkümü bitirilmek isteniyorsa yapılması gereken çok basit!

İlk turda AKP’li seçmenden oy almak ve Erdoğan’ın seçilme ihtimalinin düşürülmesinin tek yolu, ilk turda İYİ Parti ve CHP’nin kendi adayını çıkarmasıdır.

İlk turda AKP’den kopan oyların, ikinci turda en çok oy alan adayı desteklemek yerine gidip Erdoğan’a oy verme olasılığı ilk turun barındırdığı tehlikeden daha yüksek değil!

AKP’den kaçmak için gidecek bir kapı arayan AKP seçmeninin oyu ancak bu şekilde çekilebilir.

Çünkü tek bir isim üzerinde uzlaşamayan Millet İttifakı içindeki partilerin seçmenlerinin sandığa gitmeme ihtimalleri giderek artmakta.

O kadar uç siyaset yapan partiler bir arada yer alıyor ki bu kadar çoklukta maraz çıkmaması olası değil zaten.