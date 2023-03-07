Millet İttifakı'nın adayının belli olması Cübbeli'yi panikletti. Cübbeli'de de korku dağları sardı

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının belli olmasının ardından Altılı Masayı hedef aldı.

YouTube'ta yayınlanan videoda Altılı Masa'yı hedef alan Cübbeli Ahmet, "Millet neyi konuşuyor, altılı masa. Milletin Berat Gecesi gitti. Dış güçlerle iş tutanları kahreyle, mahveyle, perişan eyle. HDP ile birlikte olanlara, HDP’ye bakanlık vereceğiz diyenlere fırsat verme ya Rab" dedi.

Cübbeli Ahmet'in açıklamaları şu şekilde:

"Millet neyi konuşuyor? Beşli Masa, beş altıya mı çıktı bilmem ne. Milletin Berat Gecesi gitti. Yarın gece yapaydınız ne yapacaksınız. Bunlarla uğraşan zaten ziyandadır. Biz ziyanda olmayacağız inşallah. Bu arada güzel bir dua yapalım. Ya Rab bu vatan için, dinimiz için, mescitlerimiz için, medreselerimiz, ırzlarımız, namuslarımız için kurban olduğum sana en hayırlı olanlar kimlerse onların seçilmelerini nasip eyle. Dış güçlerle irtibat kuranları, PKK ile birlikte olanları, iş tutanları kahreyle, mahveyle, perişan eyle. HDP ile birlikte olanlara, HDP’ye bakanlık vereceğiz diyenlere fırsat verme ya Rab. Vatanımızı böldürme ya Rab. Birliğimizi bütünlüğümüzü daim eyle ya Rab. Sen hile peşinde masa sandalye peşinde, köşe kapıp da ona da buna da yağlı kemik vereyim diye bu milletin maddi manevi değerlerine zarar verecek insanlara bu vatanda makam verme ya Rab."