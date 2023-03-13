Cübbeli Ahmet Deccali tarif etti. Canlı yayında Ahmet Hakan'ın yüzüne anlattı

Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge'ye konuk ettiği Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün "Deccal" tarifi sosyal medyada yeniden günden oldu.

Deccal'in özelliklerinden bahsetti

Ünlü, Ahmet Hakan'ın "Deccal Türkiye'ye gelecek mi?" sorusunu

"Gelecek tabii ki. Bomba haber Deccal'in hayattı olduğu. Zincirlerle bağlı yaşıyor şu an. Her sene yaklaştıkça bir halka kopuyor. Çok uzun boylu, çok cüsseli, çok korkunç..." diyerek yanıtlamıştı.

Deccal Nedir?

Deccal kelimesinin kökeni "Yalan söyleyen, doğruluktan saptıran, şaşırtan" anlamına gelmektedir. Deccal eski İslam kaynaklarında da geçen bir kavramdır. İslam kaynaklarına göre "Ahir zamanda ortaya çıkan insanları doğruluktan saptıran, onları kötülüğe sürükleyen ve sapkınlığa iten kişi" anlamına gelmektedir. Deccal ayrıca olağan üstü güçlere sahip olan kişi anlamına da gelmektedir.

Deccal Kime Denir?

Deccal kıyamet gününe yakın olarak ortaya çıkacak olan, insanları doğruluktan saptıracak olan, onları kötülüğe iten kişiye denilmektedir. İslam kaynaklarında Deccal kavramına geniş yer verilmiştir. Ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal, pek çok kişiyi peşinden sürükleyecek ve herkesi kötülüğe itecektir. Deccal'in şekline ve neye benzediği de bu kaynaklarda yer verilmiştir. Deccal kavramı Kur'an-ı Kerim'de geçmese de hadis-i şeriflerde Deccal kavramına yer verilmektedir. Kainatın yaratıcısı Allah azze ve celle Deccal ile kullarını imtihan edecektir. Deccal Allah'ın imtihanına aracılık yapacak olan kişidir.